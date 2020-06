Det gamle Plantedirektorat i Sorgenfri: International guldpris til BaseCamp

Byggeriet af 639 ungdomsboliger på Plantedirektoratets gamle grund har modtaget den internationale guldpris i design, The A' Design Award. Den gives for arkitektur, byggeri og strukturelt design i særklasse.

"Vi er positivt overraskede og samtidig ydmyge over at vinde denne prestigefulde, internationale pris. I projektudviklingen har vi haft fokus på at skabe et funktionelt, unikt og bæredygtigt vartegn for Lyngby, sikre en høj kvalitet i byggeriet samt indtænke udfordrende arkitektur, som integreres i omgivelserne og med et unikt, rekreativt miljø, som inviterer både borgere og beboere ud i det grønne. Og det er vi glade for at se belønnet," udtaler Jesper Dam, der er direktør og partner hos BaseCamp Student Scandinavia, i en pressemeddelelse.