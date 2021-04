-Det er klart, at hvis man beskriver noget, så blomstrer fantasien jo om projektet, når man ikke kan få noget at vide, siger Linda Heinrichson fra Stadiongruppen om Parken-flyeren. Foto: Lars Schmidt

Dét fik naboerne til at lave kontroversiel Parken-flyer

Gruppen bag modstanden mod boliger på Lyngby Stadion, Stadiongruppen, fortæller, hvorfor man har ført skræmmekampagne.

Det Grønne Område - 21. april 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Den kontroversielle flyer, hvor Stadiongruppen sammenligner et ombygget Lyngby Stadion med Parken, kommer ét sted fra: Manglende oplysning og information fra kommunens side.

Det siger Linda Heinrichson, medlem af Stadiongruppen, til Det Grønne Område.

"Det er forståeligt, at billedet har fået nogen op i det røde felt. Parken er fem etager høj. Det er en meget bastant bygning. Forståelsen bliver nemmere, hvis man ser noget, der er bastant. Man vil nok ikke bygge Parken i Lyngby, men man vil stadig bygge både højt og meget stort i antal," siger hun - og fortsætter:

"Vi har ikke en kommune, der har indkaldt os til informationsmøde om, hvad de tænker. Vi har en kommune, der er gået fuldstændigt i flyverskjul. Der er lukkede møder. Vi har intet hørt fra dem. Så det er klart, at hvis man beskriver noget, så blomstrer fantasien jo om projektet, når man ikke kan få noget at vide. Fejlen ligger dér, hvor vi ikke er taget med på råd og ikke er informeret, for så kan alting jo gro i folks hoveder. Flyeren er et resultat af mistillid til kommunen, fordi den ikke informerer og inkluderer," siger hun - og understreger:

"Vi er ikke imod fodbold, men vi appellerer til kommunen om at finde et kompromis, hvor kommunen melder åbent ud om, hvad de vil. Vi kan sagtens leve med fodbold, men ikke med boliger. Det er byens mest fortættede boligområde. Der bygges grimt og meget her i kommunen. Hver gang man får øje på en grøn plet, vil man jo bygge på den."

FAKTA Underskriftindsamling på Lyngbyborger.dk:



"Bydelen i Lyngby, hvor Idrætsbyen ligger, er allerede et tæt bebygget boligområde og der er ikke behov for en ny bydel her.

I overensstemmelse med at det grønne rekreative område, som er en del af Idrætsbyen, bevares, kan der sagtens bygges forskellige relevante idrætsrelaterede faciliteter, hvor hensyn til det grønne, naboer, professionel fodbold og idrætten går op i en højere enhed.

Men vi ønsker ikke en Idrætsby med beboelse, så området bliver en egentlig bydel.

Sig JA til flere idrætsfaciliteter og sport for alle

Sig NEJ til boligbyggeri i Idrætsbyen og på stadion

Skriv under og hjælp os med at stoppe byfortætningen og øget trafik i Lyngby-Taarbæk Kommune." Trykt i 50 eksemplarer Kritikken af Stadiongruppens Parken-flyer går på, at man har lokket folk til - på falske præmisser - på hjemmesiden Lyngbyborger.dk at skrive under på modstanden mod boliger på et ombygget Lyngby Stadion.

Men den famøse Parken-flyer er kun blevet trykt i et halvt hundrede eksemplarer - til lige så mange i området helt tæt på Lyngby Stadion. Det fortæller Linda Heinrichson:

"Det er ikke den flyer, der har givet underskrifterne. Flyeren med billedet af Parken kom langt senere. Den flyer, der har givet underskrifterne, var den, der ikke havde noget billede på. Den har en meget sober tekst. Den med billedet af Parken er uddelt i et meget lille antal, kun 50 styks. Den har ikke fundet vej ud i Virum, Sorgenfri og omegn. Den er kun delt ud i Sorgenfrigård Grundejerforening," forklarer hun:

"Vi er blevet underholdt i denne proces af kommunen med, at man ønskede et byggeri op til fem etager med en 15 meter høj støjmur i hver ende. Samtidig er der rygter om, at man vil bygge lejligheder ind i stadionkroppen. Det har været eksponeret af fodboldklubbens folk. Så nogen må jo vide noget."