Det er op ad bakke for de unge skatere - igen: Naboklager udsætter skaterbane

Prognosen lyder nu på indvielse på Grønningen i Virum sidst på efteråret

Det Grønne Område - 03. september 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

Legeplads Selv om det er en nyhed, så er det ikke noget nyt. For det er langt fra første gang, at en planlagt skaterbane i Lyngby-Taarbæk bliver udsat, for senere endda helt at forsvinde. Men i kommunen er håbet stadig, at skaterbanen i stedet for i sensommeren kan stå klar sidst på efteråret.

'En borger fra området har klaget over beslutningen om at etablere en skaterbane. Klagen ligger på nuværende tidspunkt i planklagenævnet og afventer således planklagenævnets afgørelse,' oplyser kommunen.

Som vi fortalte i januar vedtog kommunalbestyrelsen inden den tog på juleferie i 2019, at give grønt lys og penge til ønsket om at etablere en skaterbane på Virumgårds jorde. Et område var udset, Grønningen, der helt tilbage i 1989 blev anlagt som basket- og skaterbane, og som i dag fremstår forladt. Så man kan sige, at der i lang tid har været stille om området.

Mere støj Så stille, at naboer allerede inden, der blev givet dispensation fra den gældende lokalplan, protesterede ved udsigten til mere støj i området, der i forvejen lægger ører til boldbanerne, knallertkørsel på stierne og omfartsvejen

Dispensationen blevet givet af Byplanudvalget tidligere i december med den begrundelse, at 'ansøgte ikke vil ændre væsentligt på områdets karakter'.

Trods altså protester fra beboere på Valmuemarken og fra boligforeningerne Sorgenfri AB Sorgenfri, SorgenfrivangII og LAB Virumgaard.

Borgmesteren håber Kommunalbestyrelsens beslutning afstedkom løfter om åbning i løbet af sommeren, eller i sensommeren, i en pressemeddelelse fra kommunen, hvor blandt andre borgmester Sofia Osmani glædede sig, som vi også citerede her i avisen:

"Jeg ser frem til, at vi fremover kan tilbyde en skaterbane til kommunens børn og unge, så de ud over muligheden for at bruge baner i andre kommuner også kan dyrke deres hobby lokalt. Med skaterbanen håber jeg, at vi får skabt et uformelt uderum for byens skatere - og vi vil gøre meget ud at skabe både tryghed og identitet til pladsen," sagde borgmesteren dengang.