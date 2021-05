Vivian Steen-Knudsen, der er formand for Kræftens Bekæmpelse Lyngby-Taarbæk og Anna Ikilikian, projektleder i Frivilligcentret har med støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune udviklet projektet Sund i Hverdagen.

Det er blevet tid til fællesskab

Frivilligcentret er klar med en række tilbud til de mange, der har savnet nogle at være aktive sammen med

Det Grønne Område - 14. maj 2021

samvær Tiden kalder på samvær. Det ved man i Frivilligcentret, hvor ansatte og frivillige har brugt de seneste måneder på at skabe nye tiltag til de mange borgere, der har sukket efter at være aktive sammen med andre.

Og nu er det nu, at aktiviteterne skal slippes løs, for det er igen blevet muligt at samles ude og fra den 21. maj også inde i Frivilligcentret.

"Vi har flere nye tiltag blandt andet gågrupper, Bevæg dig let, Kom Videre Mand og KREA-café og workshop om kreativitet og sundhed.

Vi deltager også i eventen den 14. maj, hvor borgere i Lyngby får mulighed for at gå sammen. Vi mødes ved Frivilligcentret kl. 10.

Det er en del af noget større, som er "Bevæg dig for Livet", hvor man over hele Danmark har fokus på gang og fællesskab," siger Anna Ikilikian, projektleder i Frivilligcentret med ansvar for udvikling af tilbud og arrangementer.

"Vi har i den kommende periode et særligt fokus på sundhed, motion og kreativitet," siger hun.

Sund i hverdagen

Et af tiltagene er Sund i hverdagen, der starter den 27. maj.

Det er et projekt, som er blevet udviklet af Vivian Steen-Knudsen, der er formand for Kræftens Bekæmpelse Lyngby-Taarbæk og Anna Ikilikian, projektleder i Frivilligcentret. Projektet er desuden støttet af Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Det er jo forebyggelse, og det er min kæphest. Vi glæder os bare så meget til at starte holdet, siger Vivian Steen-Knudsen, der foruden at være økonom også er uddannet både coach og kostvejleder.

Forløbet er et gratis tilbud for alle, der har lyst til i fællesskab med andre at gøre en indsats for at få en sundere hverdag.

"Der er plads til 12 på holdet, og man melder sig til fem gange. Selvom der er flere på holdet, så handler det i høj grad om den enkeltes behov," siger Vivian Steen-Knudsen.

Hvis man vil vide mere om Frivilligcentrets tilbud, er man velkommen til at kontakte projektleder Anna Ikilikian via mail anna@ltk-frivilligcenter.dk eller på tlf. 29244033

Se de øvrige tilbud på www.ltk-frivilligcenter.dk

FAKTA

Sund i hverdagen

Workshoppen er et samarbejde mellem Frivilligcentret, Kræftens Bekæmpelse og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvornår: 27.5, 3.6, 10.6, 17.6 og 24.6 kl. 10-12.

Bevæg dig let

Udendørs træning hver mandag kl. 10-11.

Mødested: Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A

Krea-café

Hvornår: onsdage kl.14.30-16. Første gang 26.maj.

Gratis. Ingen tilmelding.

Medbring de ting du skal bruge til dit håndarbejde.

Kom videre mand

Henvender sig til mænd, der har brug for inspiration og støtte til at håndtere kronisk sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, stress eller anden sårbarhed.

Gratis. Start 27. maj 17-19. For yderligere info kontakt gruppelederen på tlf. 28566615 eller via mail: 1012kurtbengtsen@gmail.com