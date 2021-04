Se billedserie Richard Sandbæk og havearkitekt Sanne Paludan i forhaven, hvor der i baggrunden er gjort klar til at sætte stauder i jorden og smide den særlige insektvenlige frøblanding. I hænderne har de to sommerfuglebuske, der også skal i jorden.

Det bliver vildt i Taarbæk

Richard Sandbæk er næstformand i Teknik-og Miljøudvalget, hvor biodiversitet er et emne, der fylder meget. Nu har han besluttet at starte med at gøre noget ved sin egen have. Også selvom det ligesom politik kræver lidt

Det Grønne Område - 12. april 2021 kl. 18:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

De færreste ejendomme i Taarbæk er kendt for deres prangende haver. Her bor de fleste tæt, også på strandvejen 616, hvor det konservative kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk, Richard Sandbæk bor.

Han har de seneste år været medlem af Teknik-og Miljøudvalget, hvor biodiversitet og grøn omstilling fylder mere og mere på dagsordenen.

"I forbindelse med vores arbejde i kommunen med en bæredygtighedsstrategi har jeg lært meget, for eksempel at vi som borgere selv kan gøre meget. Det hele skal ikke bare være offentlig regulering," siger Richard Sandbæk.

Senest tog han sammen med formand for udvalget Sigurd Agersnap initiativ til, at kommunen skulle melde sig til konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Et initiativ, der også lægger op til, at kommunerne skal inspirere borgerne til at arbejde for en øget biodiversitet.

På det tidspunkt havde Richard Sandbæk allerede kastet et kritisk blik på sin egen have. Den østvendte del var nærmest bare en stenørken af grå fliser. Her havde hans børn lært at cykle, men nu så området ærligt talt lidt trist ud. Husets forhave bestod af en græsplæne omkranset af rododendron.

Med sin stigende viden om biodiversitet kunne Richard Sandbæk godt se, at det ikke just var et paradis for insekter han omgav sig med. Så han begyndte at søge på muligheden for at få rådgivning til at omlægge sin have fuldstændigt.

Valget faldt på havearkitekten Sanne Paludan, der i mere end 30 år har beskæftiget sig med, hvordan man gennem beplantning får flere dyr og insekter i haven.

Tre gode råd til en mere bæredygtig have Plant insektvenlige stauder fx storkenæb, salvie og krybende timian



Sørg for at have en brændestabel eller en bunke med kvas eller sten, hvor insekterne kan bo.'



"Jeg vil godt give folk en helhedsplan for haven, der betyder, at den i det store og hele hviler i sig selv. At man ikke hele tiden skal køre på lossepladsen med grønt, for så fjerner man også næring fra haven, og så skal man til at tilføre gødning. Det handler om at finde en naturlig cyklus. Det betyder ikke, at haven er vedligeholdelsesfri, for det er den ikke, og især de første par år mens den rigtig bliver etableret skal man være lidt tålmodig," siger Sanne Paludan.

Hun synes desværre, at der er en tendens til at folk køber noget, der er færdig med det sammen.

"Jeg har set mange nybyggede huse, hvor der virkelig er gjort noget ud af indretning og detaljer, og så ser man haven. Det er en græsplæne, en hæk og en havetrampolin. Det er jo ikke en have, der er hyggelig at være i. Hverken for børn eller voksne," siger hun.

Første etape Anlægsarbejderne i Taarbæk er allerede godt i gang med det grove arbejde, der på sigt skal gøre haven i Taarbæk til et insektparadis. De grå fliser i baghaven er skiftet ud med færre og lysere trædesten, der fortsætter rundt om huset.

Her på bagsiden af huset, hvor der er morgensol er der gjort plads til, at der kan stå en lille bænk, og der skal også plantes lidt flere frugttræer. I midten skal der være en blomstereng og i bedene under frugttræerne bliver der plantet stauder. Den smalle gang langs den sydvendte side af huset ligger i så meget skygge fra de store stedsegrønne planter og nabohuset, at jorden her bare skal have lov til at gro til med mos, mens der i forhaven, hvor der er sol det meste af dagen er lagt an til endnu en blomstereng. Masser af insektvenlige stauder, og et fuglebad, hvor både insekter og fugle kan hente vand.

Sanne Paludan regner med, at der går et års tid før end, at haven er etableret og planternes rodnet har fået fat. Men allerede til august vil man for alvor kunne se konturerne af den nye vilde have.

Blandt de insektvenlige stauder, der bliver plantet i haven er geranium, salvie og krybende timian.

Brændenælder er godt Men Sanne Paludan har også en særlig lille gave med til Richard Sandbæk. Den er møjsommelig gravet op på en rasteplads et sted på Fyn. Det er brændenælder, tidsler og almindelig brandbæger.

Planter som sommerfuglelarverne er særligt glade for.

"Hvis man er træt af at sommerfuglelarverne spiser ens kål, så kan man have et par potter af de her ukrudtsplanter stående og så smide larven herover, hvor den kan spise og lægge sin æg. Det gælder om at skabe nogle korridorer for insekterne. Hvis hver have pludselig producerer 10 ekstra sommerfugle, så nytter det pludselig noget. Og er man nervøs for ukrudtet skal sprede sig, så kan man lige nippe blomsterhovederne af, så de ikke kaster frø, for det er bladene larverne lever af.

Richard Sandbæk håber på, at mere biodiversitet i haverne bliver noget borgerne vil stræbe efter. Hans naboer i Taarbæk har allerede udvist stor interesse for projektet.

"Tidligere sagde man at folk drømte om Villa, Vovse og Volvo, men nu kunne man tilføje et Vilde haver," siger Richard Sandbæk.

Planen er, at vi kigger forbi Richard Sandbæks have igen til august og ser, hvordan det går med blomsterengen og biodiversiteten.