Et politisk nej til en juridisk opdeling af Raadvad betyder, at salget af stedet kan være i fare. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Det bliver et nej fra Lyngby: Salget af Raadvad er i farezonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det bliver et nej fra Lyngby: Salget af Raadvad er i farezonen

Salget af Raadvad er betinget af, at stedet kan udstykkes. Det går politikerne ikke med til. Et politisk nej til en juridisk opdeling af Raadvad umuliggør udstykningen, vurderer direktør for køberen SAP9 Group

Det Grønne Område - 19. februar 2020 kl. 10:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med det forventede politiske rungende nej til en juridisk opdeling af Raadvad kan salget af stedet til SAP9 Group være afblæst.

Det fortæller direktør for SAP9 Group, Ulrik Theophil Jørgensen, til Det Grønne Område.

"Freja Ejendomme har sat som forudsætning, at ejendommen kan udstykkes, og hvis den ikke kan det, så kan handlen ikke gennemføres jf. den nuværende købsaftale," siger han.

Raadvad er på Byplanudvalgets møde i dag, onsdag, hvor politikerne skal tage stilling til, om man juridisk vil opdele den gamle knivfabrik i en beboelsesdel og en erhvervsdel.

Det bliver dog et klart og tydeligt nej fra politikerne i udvalget.

Det viser en rundspørge, som Det Grønne Område har foretaget blandt partierne i udvalget.

Rundspørgen viser, at samtlige partier har tænkt sig at stemme nej til opdelingen på dagens udvalgsmøde.

Det Grønne Område har forsøgt at få svar fra Freja Ejendomme og forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune om, hvorvidt et nej til den juridiske opdeling gør et salg umuligt. Man er dog ikke vendt tilbage med svar inden avisens deadline.

Vil være et historisk svigt Formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), fortæller, at Socialdemokratiet ikke mener, at der er basis for en opdeling. Desuden mener partiet, at den nuværende lokalplan skal strammes, så man sikrer Raadvads håndværk og kunsthåndværk.

"Der er ikke mange mennesker i Danmark, som ikke har haft en Raadvad-kniv i hånden, og vi har en pligtelse til at sige, at dette stykke Danmarkshistorie lever videre. Knivfabrikken findes ikke mere, men det er jo ikke nogen tilfældighed, at håndværket lever videre netop i Raadvad. Det skal vi værne om. Det vil være et historisk svigt, hvis vi giver los for anden anvendelse eller skiller fabrikken for den by, den har været en del af i generationer," siger Simon Pihl Sørensen.

Konservative fortæller, at man også har i sinde at stemme nej.

"Hvad der herefter skal ske, tager vi drøftelser om på Byplan," siger Byplanudvalgets næstformand, John Tefke (K), og tilføjer:

"Konservative vil arbejde stenhårdt på at bevare Raadvad samlet, som der også er intentionen i Raadvad-betænkningen."

Overvejer forbud Om sit nej til opdelingen siger SF:

"Vi ønsker at gå langt for at bevare Raadvad som det fantastiske kulturmiljø, det er i dag. Derfor er vi åbne for at kigge på en strammere regulering i lokalplanen, og vi er også imod den udmatrikulering af grundene, som er en forudsætning for statens salg. Hvis det kræver et §14-forbud, må vi kigge på, hvad konsekvenserne af sådan et forbud risikerer at blive. Det har jeg ærligt talt ikke fuldt overblik over endnu, og det har jeg brug for at vende med forvaltningen og udvalget onsdag (i dag, red.)," siger Sigurd Agersnap (SF).

Og de Radikale:

"For Radikale er det afgørende at bevare den unikke kulturarv i Raadvad, så vi er som udgangspunkt imod en udmatrikulering. Sagen er dog endnu ikke drøftet i Byplanudvalget. Jeg ser frem til på udvalgets møde på onsdag (i dag, red.) at få nærmere afklaring af konsekvenserne af den matrikulære ændring, der ansøges om, herunder også drøftelse af muligheden for og konsekvenserne af et §14-forbud," siger Gitte Kjær-Westermann (R).