Det bli'r i familien: Søren fandt sin nøgle til lykken på Lyngby Hovedgade

Se billedserie ?Jeg elsker mine forældre for at lære mig, at man ikke bare får 20.000 kr. i løn som 18-årig, at man har fri om torsdagen, og at man ellers møder på arbejde hver dag,? siger Søren, der giver samme lærdom videre til sin 15-årige søn Lucas, der om eftermiddagen hjælper sin far og som går med tanker om i fremtiden at arbejde sammen med sin far. Foto: Pernille Borenhoff

Søren Nielsen Hamborg er lykkelig for, at han for to år siden overtog Lyngby Hæle- og Nøglebar fra sin far Carsten Kjeldsen Nielsen. Måske tredje generation er på vej?

Det Grønne Område - 04. februar 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

"Første gang jeg prøvede at melde mig pjækkesyg, stod min far og bankede på døren, og 10 minutter efter var jeg i butikken. Jeg har lært det på den fede måde. Man melder sig ikke bare syg. Når man er selvstændig, så skal man møde op. Det er hård kost at have en butik, og jeg er rigtig glad for at have lært det."

Ordene er Søren Nielsen Hamborgs. Og faren, han taler om, er Carsten Kjeldsen Nielsen. I næsten 25 år arbejdede de sammen i Lyngby Hæle- og Nøglebar på Lyngby Hovedgade, indtil den nu 40-årige Søren for godt to år siden overtog driften.

Farens handling dengang for viser med al tydelighed, at det ikke altid er den blideste behandling, man får, hvis det er familien, der er arbejdsgiveren.

"Min far er en dejlig person, men mere lukket. Jeg er mere åben. Sådan er vi forskellige alle sammen. Jeg er sådan en type, hvor folk kan se og mærke på mig, hvordan jeg har det. En stor bamse, men en lille bjørn indeni," siger Søren.

Fra fodbold til fodtøj Vejen til Lyngby Hæle- og Nøglebar på Lyngby Hovedgade går fra Lundtofte Boldklub, via B1903, den tyske storklub Borussia Mönchengladbach og den schweiziske klub Neuchâtel Xamax.

Den nu 65-årige Carsten Kjeldsen Nielsen var et kæmpe fodboldtalent, hvis evner åbenbarede sig i barndommens klub - Lundtofte Boldklub.

Men hvad gør man, når man er færdig som professionel sportsudøver. Nogle bliver sportsjournalister. Nogle åbner sportsbutikker.

For Carsten blev det en hælebar på Lyngby Hovedgade, der skulle danne rammen om hans fremtidige levevej.

"Min far vidste ikke hvad, han skulle lave. En gammel fodboldven, der havde en skomagerbutik, spurgte, om de skulle lave noget sammen. Og i 1991 købte de butikken her på hovedgaden. Jeg tror, at der før lå en chokoladebutik," siger Søren, der på daværende tidspunkt boede med familien i Gentofte og gik på Dyssegårdsskolen.

Her spillede han ishockey og var med egne ord, ret god til det. Men han havde også lidt svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet og kom ud i nogle problemer.

"Jeg startede med at arbejde hernede som 15-årig efter skole. Bagefter kom jeg på Teknisk Skole i København, men røg ud i problemer. Min forældre hjalp mig med at komme på rette spor, og fra jeg var 17 år har jeg været her i hælebaren," siger Søren.

Men inden han overtog butikken, var det igen faren, der trådte til med et godt råd.

"For fem år siden sagde min far, at nu går du ud og laver noget andet. Jeg var ude som gartner i et halvt år, men fandt ud af, at det var her, jeg skulle være. Jeg er glad, når jeg møder på arbejde.

Jeg kan godt lide det spil, jeg har med kunderne, og jeg elsker mit fag," siger han.

Julegaver fra kunderne Søren har mange stamkunder, der kommer til ham for at få repareret deres sko eller for at få lavet nye nøgler eller slebet deres knive.

Nogle af kunderne har fulgt ham, siden han som 15-årige startede i hælebaren efter skoletid.

"Jeg er ikke udlært skomager, men har været i mesterlære på den gamle måde. Jeg har lært faget af alle de ansatte, min far har haft. De har lært mig op," siger han.

Og kunderne er tilsyneladende meget glade for både Søren, og for det arbejde han udfører.

"Jeg har aldrig fået så mange gaver, som jeg fik december i år. Jeg fik masser af chokolade, øl, slik og vin fra tilfredse kunder," siger Søren med glæde og stolthed i stemmen.

Han går langt for at kunderne skal føle sig godt behandlet.

"En dag var der en mor og mormor hernede med deres barnebarn. Drengen græd og talte om, at han var blevet mobbet i skolen på grund af sin hudfarve.

Jeg tænke, hvordan får jeg vendt den situation, så vi får et happy smile, når de går ud af døren. Så han fik lov til at hjælpe med at lave en nøgle, og han fik en gratis lommelygte.

Knægten var glad, da han gik ud af butikken, og moren og mormoren græd. De havde aldrig oplevet noget lignende og skrev en masse om mig på facebook.

Jeg er ikke selv på facebook, men nogen har fortalt mig det," siger Søren.

Tredje generation på vej Nedlukningen i forbindelse med coronaen samt modens luner - folk bruger kondisko, og de skal jo ikke forslåes - har betydet, at han har måttet afskedige to medarbejdere. Men masser af sms'er fra kunderne, der spørger til, hvornår han åbner, bekræftiger ham i, at der er behov for ham og for hælebaren.

"Min søn, der er 15 år kommer og hjælper efter skole," siger han.

Så måske er tredje generation klar.

"Jeg tror ikke umiddelbart, at han skal overtage, men man kan jo aldrig vide. Jeg bliver her de næste 25 år og stopper først, når jeg går på pension," siger Søren.

Den bemærkning er hans søn Lucas ikke helt enig i.

"Måske vil jeg gerne arbejde sammen med min far, når jeg er færdig med skolen. Lige nu er jeg her et par gange om ugen efter skole," siger han.

Søren har været så heldig at få en lejlighed blot 50 meter fra hælebaren.

"Og så gør det jo ikke noget, at jeg arbejder 15 timer om dagen, når jeg har så tæt til arbejde."

