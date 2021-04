?Før Magasin kom til Lyngby, var byens bedste placering tættere ved kirken,? fortæller Else og Lars Pedersen, der dels glæder sig over butikkens placering og over, hvor godt både stormagasinet og storcentret er interegrerede i byen. Foto: Pernille Borenhoff

Det blir i familien: 65 år med herretøj - til hverdag og fest

Else Pedersen overtog Engelsk Herremagasin fra sin far. For to år siden overdrog hun ejerskabet til sønnen Lars Pedersen

Det var en repræsentant, der fortalte, at butikken var til salg, Svend Aage Davidsen slog til og ansatte en førstemand, Egon Rønaa, til at den daglige drift. Han var der til sin død i 1984.

"De andre butikker lå tættere på kirken, som var det rigtige sted at ligge dengang, men da Magasin kom til Kgs. Lyngby i 1960'erne, blev vores placering mere central for os. En del af de andre butikker flyttede til Storcentret, da det senere blev opført i 70erne," siger han.

"Mange af de metervare, vi solgte, kom fra England. Deraf navnet Engelsk Herremagasin," siger Else Pedersen, der til trods for en høj alder kører en eller to gange om ugen fra hjemmet i Greve til Lyngby for at ordne regnskaberne.