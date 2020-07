Se billedserie Badepunkt-flaget er på plads ved Frederiksdal Fribad. Foto: Frank S. Pedersen

Det betyder det nye badeflag i Frederiksdal

Det Blå Flag i Taarbæk Havn og Badepunkt i fribadet blev hejst 1. juni

Det Grønne Område - 06. juli 2020 kl. 06:00 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 14 år med det Blå Flag er Frederiksdal Fribad i år tildelt det nye nordiske Badepunkt-flag. Det nye flag stiller færre krav end Blå Flag-ordningen, blandt andet når det kommer til ting som affaldssortering, handicapparkering og undervisningsaktiviteter.

"Men det er nu ikke det, der har været afgørende for vores valg af Badepunkt. Friluftsrådet anbefalede det selv og vi synes, at det vigtigste er at signalere, at vi har et rent badested i Frederiksdal," fortæller Jakob Jespersen, der er klimakoordinator i kommunen.

"Og i forhold til undervisningsaktiviteterne, så vil vi egentlig gerne gøre det alligevel og taler med Naturskolen om det. Men det er ikke noget vi kan gøre lige nu, som tiden er," fortsætter han, der også peger på, at Badepunkt har sine fordele rent administrativt.

FAKTA Blå Flag

De Blå Flag er et internationalt kvalitetsstempel, som Friluftsrådet giver til de lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet og give deres gæster den bedst mulige friluftsoplevelse.



Badepunkt

Badepunkt informerer om badevandets renhed, såvel som adgang til toiletter og affaldsspande. Badepunkt er en officiel nordisk mærkningsordning, for badesteder og strande, som vi kender dem her i Danmark. "Badepunkt administeres i Danmark og vi får ret tidligt på året at vide om vi får flaget, så vi har god tid til at forberede os til sommeren. For at få Blåt Flag skal man ansøge gennem EU og får først svar ret sent," fortæller Jakob Jespersen.

Stadig relevant Det får nu ikke kommunen til at ændre på ordningen i Taarbæk Havn, der siden 1992 har haft det Blå Flag.

"Det er stadig relevant i havne, så her har vi valgt at fortsættte med det Blå Flag. Men man skal være opmærksom på, at ordningen kun omfatter havnen og ikke det lokal badested lige ved siden af," siger han.

På havnen skal der være de før omtalte undervisningsaktiviteter for at informere børn og voksne om den natur og det miljø, der er i området omkring det Blå Flag, men ligesom i Frederiksdal sætter coronarestriktionerne begrænsninger på aktiviteterne i Taarbæk Havn. Man kan følge med i opdateringer om arrangementerne på havnen på hjemmesiden taarbaek.dk

Badeflagene, der grundlæggende er strand- og havnegæsternes garanti for, at faciliteter og sikkerhed er i top, samt at badevandet er rent, blev hejst begge steder 1. juni, men det skete i år uden festivitas på grund af coronarestriktionerne.