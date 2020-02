Artiklen: Det begynder at ligne noget for bordtennissen i Virum

Det begynder at ligne noget for bordtennissen i Virum

Her startede det med et forventet nederlag på 5-0 til de regerende danmarksmestre fra Roskilde, mens det var aldeles overraskende, at Virum-Sorgenfri derefter vandt 5-4 over slutspillets nr. to, Herlev, efter Golden Set.