Det begynder at ligne et mareridt

Det bliver svært, og meget tyder på, at klubbens fans kommer til at lide endnu mere. Men de vil fortsat bakke deres yndlinge op og kan være sikre på, at spillerne vil fortsætte med at kæmpe til sidste fløjt. For trods placeringen står de fortsat sammen i Lyngby Boldklub.

Netop Vejle var søndagens modstander i årets sidste superligakamp, og bedømt ud fra præstationen på banen, burde Vejle ligge i bunden og Lyngby lige over nedrykningsstregen.

Lyngby sad på spillet, og en helt fri Jens Martin Gammelby burde efter en halv time have bragt hjemmeholdet foran, men Vejles målmand vandt den direkte duel.

I den chancefattige første halvleg havde Viktor Torp en fornuftig afslutning, mens Vejles eneste chance opstod efter en skidt tilbagelægning af Brian Hamalainen, som Vejles lynhurtige Allan Sousa opsnappede. Brasilianeren forsøgte af drible uden om Thomas Mikkelsen, men Lyngby-målmanden fik en fod på i sidste øjeblik.

Som anden halvleg skred frem, satte Lyngby sig på mere og mere af spillet, og de sidste 20 minutter var ren belejring og spil til ét mål.

Victor Torp sendte et frispark ind til Kevin Tshiembe, der fandt en helt fri Frederik Winther foran mål, men hans afslutning blev blokeret på stregen.

Indskiftede Magnus Warming skabte uro i venstresiden, og i modsatte side sendte 250-kampjubilaren Lasse Fosgaard en præcis aflevering ind i hovedet på Emil Nielsen, men afslutningen gik forbi mål. Emil Nielsen fik en ny chance, da indskiftede Nicolai Geertsen vandt en hovedstødsduel og spillede Emil Nielsen fri, men endnu engang måtte man konstatere, at den tidligere målmager i denne sæson har skudt med løst krudt.

Christian Greko Jakonsen fik kampens sidste mulighed, men hans hovedstød gik over mål, og så endte kampen 0-0.

Dermed kunne man konstatere, at Lyngby for Gud ved hvilken gang i 2020 havde mest spil og flest chancer, men ikke kunne omsætte dominansen til sejr. Trods masser af godt spil og fine enkeltmandspræstationer af især Kevin Tshiembe, Mathias Hebo, Lasse Fosgaard og Marcel Rømer.

Transfervinduet åbner igen efter nytår. Øverst på ønskelisten står en angriber med fysik, hovedstødsstyrke og beslutsomhed.