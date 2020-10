Indsamlingsleder Susie Cowan havde grund til at være stolt over indsamlingsresultatet i Lyngby-Taarbæk. Pressefoto

Det bedste resultat i fire år: 144.296 kroner til Røde Kors

Men bekymringerne blev hurtigt erstattet af glæde over et flot resultat på 144.296 indsamlede kroner - godt 20.000 kroner mere end sidste år og det højeste beløb siden 2016.

Bedriften bliver ikke mindre af, at det i år kun var muligt at besætte 75 af de 186 ruter.

"Jeg tror, at en del mennesker, der under normale omstændigheder havde meldt sig til at samle ind, valgte at blive hjemme i år Samtidig havde vi 39 indsamlere, der faldt fra på dagen, så vi var lidt bekymrede. Men vi må bare sige, at resultatet overgik alle vores forventninger," siger indsamlingsleder Susie Cowan i en pressemeddelelse fra Røde Kors Lyngby-Taarbæk.