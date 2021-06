Send til din ven. X Artiklen: Det Grønne Område skriver mindeord: Herfra skal lyde en meget stor tak for alt, Jeppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeppe Tønsberg er død. 71 år gammel. Det Grønne Område bringer mindeord.

Det Grønne Område - 25. juni 2021 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Hvad denne mand ikke ved om byen og livet igennem tiden. Det er simpelthen utroligt"

En enkelt lille notits i nærværende avis, der forkyndte, at Jeppe Tønsberg holdt foredrag om Virums historie, Lyngby Hovedgades udvikling de seneste 250 år eller tilsvarende emner om kommunens historie og udvikling, var nok til, at arrangørerne kunne melde alt udsolgt efter ganske kort tid.

Ingen kunne som Jeppe Tønsberg trække folk til truget. For ingen vidste mere om netop Lyngby-Taarbæk Kommune end han. Og han var en blændende formidler.

Jeppe Tønsberg var en mand, der ikke var vild med at være i centrum. Og så alligevel. For man fornemmede tydeligt, hvor glad og stolt han var, for at så mange borgere havde lyst til at høre ham øse ud at sin store viden, som han leverede med knastør humor, viden og engagement.

Det Grønne Område nød også godt af Jeppe Tønsbergs kompetencer.

Man kunne altid ringe til ham på Stadsarkivet, hvis man var i tvivl om noget lokalhistorisk.

Gennem årene leverede Jeppe Tønsberg mange historiske artikler til avisen, og ofte lagde han vejen forbi redaktionen, når han skulle i arkivet og finde et foto. Ikke sjældent til endnu en udgave af Lyngby Bogen, som han skrev og redigerede i en menneskealder. Og som vi her på redaktionen altid var glade for at modtage i december. Og som vi bruger jævnligt som opslagsværk.

Det Grønne Område har også nydt glæde af Jeppe Tønsbergs ekspertise, når vi havde læserarrangementer, der også blev udsolgt i løbet af nul komma dut. Og ikke sjældent lavede vi gentagelser for ikke at skuffe for mange. Blandt andet hans foredrag om udviklingen i Lyngby gennem 50'erne og 60'er måtte have hele fem repriser.

Jeppe Tønsberg kørte også i front på mange ture med læserarrangementerne Kulturpedalen, der cyklede rundt i området i en årrække. Også med Det Grønne Område som arrangør.

Det var derfor helt naturligt, og at han i 2013 modtog Ugens Buket. På opfordring af blandt andre Ralf Mathiasson, der er manden bag indledningen til dette mindeord.

Ralf Mathiasson skrev desuden følgende i sin indstilling: "Vi har gennem årene været til mange rundvisninger med Jeppe Tønsberg. Hver gang har vi været både begejstrede og berigede."

Ralf og hans hustru Ingelise havde hørt Jeppe Tønsberg fortælle om Pritzels Fabrik, da de efterfølgende besluttede sig til at skrive til Det Grønne Område. Og de var ikke alene. For der var flere end 100 interesserede borger, der troppede op på plænen foran Pritzels.

Mange af foredragene afholdt han uden for sin arbejdstid. Og uden at modtage honorar.

Og da han en martsdag i 2013 blev overrasket i Stadsarkivet på Frieboeshvile med Ugens Buket, var hans første kommentar:

"Jamen jeg fortjener da ikke blomsterne. Det skal da være til nogle ildsjæle. Jeg synes jo selv, at det er sjovt."

Kære Jeppe. Her fra Det Grønne Område skal lyde en meget stor tak for alt, hvad du har bidraget med. Æret være dit minde.