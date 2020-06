Se billedserie ?Vi har landets meget loyale publikum og brugt 13 år på at bygge det op, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at blive i kommunen,? siger Pelle Nordhøj Kann og Christine Nordhøj Worre. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Det Flydende Teater forlader Baadfarten og går på land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Flydende Teater forlader Baadfarten og går på land

I 13 år har har Det Flydende Teater spillet forestillinger på Baadfartens både. Flere forhold gør, at årets forestilling 'Annas Verden' er flyttet til Sophienholm.

Det Grønne Område - 14. juni 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronaen har gjort det umuligt for Det Flydende Teater i år at opføre årets teaterforestilling 'Annas Verden' på Baadfartens både. Publikum sidder ganske enkelt for tæt. Og de er så tæt på skuespillerne, at de næsten kan se ned i deres hals, når de synger og taler. Og den går jo ikke i disse corona-tider. Men det er ikke den eneste grund til, at man går på land og flytter sommerens forestilling til Sophienholm. Den anden grund skal man finde i de økonomiske forhold.

Strömma, der forpagter bådene, havde nemlig varslet, at Det Flydende Teater i år skulle betale 250.000 kroner i leje og omkring 400.000 kroner i 2021.

"For fire år siden betalte vi 90.000 kroner, da Baadfarten blev drevet som en kommunal kulturinstitution i Lyngby-Taarbæk, Furesø og Gladsaxe kommune," siger Pelle Nordhøj Kann, skuespiller, instruktør og en del af ledelsen på til Det Flydende Teater.

Teatrets DNA har siden den første forestilling sejlede ud for 13 år siden ligget i netop at spille teater på bådene og have en meget tæt kontakt til publikum.

"Vi er reelt det eneste sejlende teater i Danmark, og det er ikke kun for sjov, at vi flytter, men nu gør vi en dyd ud af nødvendigheden," siger han.

Et godt øje til Sophienholm Ifølge ham og kollegaen Christine Worre Kann, der er teatrets kreative producent, har man i flere år talt om, at Sophienholm var et oplagt sted at spille teater.

"Vi har landets meget loyale publikum og brugt 13 år på at bygge det op, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at blive i kommunen. Det er hertil, at vores forestillinger bliver skabt, også selvom vi er på turneer og spiller overalt i landet," siger Christine Worre Kann.

Kommunen har givet Det Flydende Teater ret til vederlagsfrit at benytte en del af plænen foran Sophienholm samt træscenen under den hvide bro til de 45 forestillinger. Teatret bekoster selv alle udgifter i forbindelse med afholdelse af forestillingerne.

"Som udgangspunkt bliver det en udendørs forestilling, som man kender det fra Grønnegårdsteatret og Ulvedalene, og jeg kunne godt se for mig, at det bliver en slags miniulvedalene. Vi håber, at det bliver en starten på en tradition, hvor Lyngby-Taarbæk kommune får sit eget årlige udendørsteater," siger Pelle Nordhøj Kann, der har masser af tanker om, hvordan man fremover kunne udvikle et tættere samarbejde med Sophienholm, cafeen og de aktører, der har til huse ved Sophienholm.

Tæt på Anne Ancher Det Flydende Teater har gjort det til sit særlige kendetegn i toner og ord at portrættere og dramatisere begivenheder fra store danske personligheders liv og levned. Tidligere har blandt andre Karen Blixen, Halfdan Rasmussen og Arne Jacobsen været genstand for teatrets kærlige behandling.

I år er det Anna Ancher, som publikum kommer tættere på og få lejlighed til at lære bedre at kende.

Forestillingen er blevet til i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Skagen Museum.

"Anna Ancher er interessant at beskæftige sig med af flere grunde. Hun var en fremragende kunstner, der brød med 1900-tallets traditionelle kvinderolle. Hun havde et virkelig stort talent og foretog nogle prioriteringer, der gjorde, at hun ikke blot blev en 'malende dame', men en kunstner i egen ret. Det er en vigtig fortælling, både i fortiden og vores nutid, om en kvinde, der definerede sig selv," siger Christine Worre Kann, der suppleres af Pelle Nordhøj Kann.

"Ved at sætte fokus på fortiden kan vi lære om nutiden. Vi er stadig i gang med definere en moderne kvinderolle og kan lære meget af Annas valg. For vi bakser stadig med store køns- og identitetsspørgsmål: Kan man både have børn og karriere, eller må man vælge - og hvad er konsekvenserne?"

Annas Verden har premiere den 1. juli og spiller derefter den 2. og 3. juli, og vender så tilbage og spiller fra den 27. juli til den 16. august.

Billetterne er sat til salg.