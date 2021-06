Se billedserie "Vi er glade for at spille her ved Sophienholm, for det har givet os mulighed for at udfordre og udvikle os rent kunstnerisk," siger Christine Worre Kann og Pelle Nordhøj Kann, Det Flydende Teater. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Det Flydende Teater: Thit skyder med skarpt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Flydende Teater: Thit skyder med skarpt

Thit Jensens virker var drevet af indignation over moderens mange børnefødsler. 30. juni har Det Flydende Teater premiere på forestillingen Valkyriens Kamp.

Det Grønne Område - 25. juni 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Som person er Thit Jensen ikke en entydig heltinde, og det gør hende ekstra interessant at lave teater om. Hun er fuldstændig kompromisløs og får storhedsvanvid, men hun er en kvinde, der i den grad fortjener at blive støvet af og komme frem i lyset. Hun er et komplekst menneske, der havde en meget stor indflydelse på sin samtid," siger teaterleder og instruktør Pelle Nordhøj Kann.

Det Flydende Teater har de seneste år taget livtag med nogle af de kvinder, der har stået i skyggen af mændene. Sidste år var det Anna Ancher, der fik sin velfortjente plads i lyset. I år er turen kommet til foredragsholder, forfatter og provokatør Thit Jensen.

"Hun var i en periode så populær, at man konkret kunne måle, at fødselsraten faldt, de steder, hvor hun holdt foredrag. Hun var en stærk fortaler for prævention, men en arg modstander af abort," siger Christine Worre Kann, teaterleder og medvirkende.

Thit Jensen (1876-1957), der er søster til sin langt mere berømte bror, Nobelprismodtageren Johannes V. Jensen, voksede op i en børneflok på 12 i Farsø i Himmerland, hvor deres far var dyrlæge.

"Hendes mor fik dårlig ryg efter barn nummer fem, fordi en ryghvirvel forskubbede sig. Faren lavede et stålkorset til hende. Men det forhindrede ikke, at hun fødte endnu flere børn," siger Christine og suppleres af Pelle:

"Ægteskabslovene retfærdiggjorde, at mænd kunne kræve deres såkaldte ægteskabelige ret. Hele livet kæmper Thit for kvindens ret til selv at bestemme over deres egen krop."

Allerede som barn blev Thit Jensen bevidst om den forskel, der var mellem mænd og kvinders mulighed for uddannelse og selvbestemmelse. For mens hendes brødre fik lov til at tage væk og uddanne sig, måtte hun selv bliver hjemme og hjælpe sin mor i huset.

Til hendes held var hun god til at skrive, og i 1903 fik hun udgivet sin første roman. Siden blev det til en lang række noveller, artikler og romaner. Samt ugentlige debatindlæg og kommentarer i landets aviser og ugeblade.

De tilsandede kvinder "Thit er kvindekampens "superstjerne" med sine foredrag og tanker omkring frivilligt moderskab og prævention, i en tid hvor der slet ikke eksisterede et sprog for dette. Hun var lige dele elsket og hadet for sine revolutionerende tanker, men er ironisk nok endt som en de tilsandede kvinder, hun selv gjorde en dyd ud af at fremhæve i sine værker," siger Pelle Nordhøj Kann.

Den musikalske forestilling, der har premiere den 30. juni, har fået titlen Valkyriens Kamp.

"Det bliver en forestilling, hvor publikum bliver blæst omkuld af den stridbare Thit Jensen. Hendes liv var én lang styrkeprøve, både privat, følelsesmæssigt og i sit offentlige virke. Der var den stædige kamp for at bevise sit værd som kvinde, for at overgå sin nobelprisvindende storebror og for at finde en, der kunne elske hende for den, hun var," siger Christine Worre Kann.

Hun og Pelle har det seneste års tid læst stort set alt, hvad der er skrevet om og af den kraftfulde og karismatiske kvinde.

Og de er ikke i tvivl om, at det er en skam, at hun er sandet til. Og at yngre generationer stort set ikke kender til hendes virke og forfatterskab.

"Hun skriver vidunderligt, og ved at lære om fortiden og hendes kamp kan vi prøve at forstå nutiden og blive bedre til at forme fremtiden. Ligestillingskampen er fuldt berettiget blusset op igen. Og den er et resultat af 150 år kvindekamp," siger Pelle Nordhøj Kann.

Forestillingen spiller ligesom sidste år i parken ved Sophienholm Kunsthal i juli og august med Bagsværd Sø og parken som naturlige kulisser.

Herefter drager forestillingen på en Danmarksturné.

Turnépremieren starter i Thit Jensens hjemstavn i Vesthimmerland i et samarbejde med Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet og Vesthimmerlands Teaterforening.

Valkyriens Kamp Hvor: Sophienholm, parken

Hvornår: 30. juni-9. juli + 2.-13. august

Hvordan: billetter købes på www.teatergrad.dk

Medvirkende: Ene Øster Bendtsen, Malin Rømer Brolin-Tani, Søren Bang Jensen, Christine Worre Kann, Marie Louise von Bülow

Instruktør: Pelle Nordhøj Kann