Det Bli'r i familien Vestergaard

I fire generationer har familien Vestergaard forhandlet møbelklassikere. Og det slutter næppe her, for Jacobs 11-årige datter har allerede vist interesse for firmaet

Det Grønne Område - 29. marts 2021 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Gad vide, hvad de snakker om ved familie-middagene hos familien Vestergaard?

Medmindre der er blevet nedlagt veto mod at tale om firmaet, vil et godt bud være møbler.

For i næsten 100 år har så godt som alle i familien på den ene eller anden måde være involveret i familiebedriften. Med produktion, salg, indkøb, regnskab og senest webshop.

Det hele startede i 1924 på Amerikavej på Vesterbro.

Her havde Henning Vestergaard et snedkerværksted.

"Dengang var det jo helt normalt, at man gik til en snedker og bestilte en stol, et bord eller et helt herreværelse inklusive rygebord, som firmaets første revisor gjorde det," fortæller Per Vestergaard, som Det Grønne Område møder i møbelforretningen på Jernbanepladsen i Lyngby, hvor den har ligget siden 1998.

Per Vestergaard er indehaver og tredje generation Vestergaard, der handler med møbler.

Fjerde generation sidder også med omkring det meget smukke og store spisebord i butikkens underetage. Kort før coronaen satte ind, udvidede butikken med flere hundrede kvadratmeter i kælderetagen, så der nu er rigeligt med plads til at præsentere et bredt udvalg af PH-lamper, Arne Jacobsen-stole og Eilersen-sofaer. Samt alle de andre primært danske møbelklassikere, som Vestergaard forhandler.

Per: Pilot eller møbler Egentlig ville Per Vestergaard som så mange andre drenge havde været jagerpilot. Ikke mindst fordi han havde en fætter, der var pilot. Og det syntes han, lød spændende.

"Men doktor Skeller her i Lyngby sagde, at jeg havde en bygningsfejl på det ene øje, så det med pilot kunne jeg godt glemme," siger Per Vestergaard, der er opvokset i Lyngby. Og har trådt sine barnesko på Trongårdsskolen.

Dybest set havde han vel selv skudt planen til hjørne længe inden. For allerede som teenager var han startet med at hjælpe til i familiens første fysiske butik. Den, som stadig ligger i Torvegade på Christianshavn.

"Det var min farfar, der startede den, og min far Ole Vestergaard kom med ind i butikken i 1955. Jeg startede der i 1977," siger Per Vestergaard.

Familien havde - og har - to butikker på Christianshavn på hver side af Torvegade, og far og søn bestyrede hver en. Men var fælles om den overordnede drift.

"Vi overtog butik efter butik i Torvegade og lagde dem sammen, så vi efterhånden fik en meget stor butik dér på hjørnet af Torvegade og Prinsessegade," siger Per Vestergaard.

Jacob: Det lå lige for I dag er det den nu 34-årige søn Jacob, der primært er at finde i butikken på Christianshavn, mens far Per tager sig af Lyngby og pendler på vejene mellem butikkerne i Næstved og Holbæk.

"Og det er på samme måde, som da min far kom ind i hans fars butik. Vi har ansvar for vores egne områder, men er fælles om at træffe de store beslutninger," siger Jacob Vestergaard, der også er medejer af firmaet Vestergaard.

Pers hustru har været med hele vejen. Hun har primært stået for indkøb, udvikling og salg af ergonomiske stole. Datteren er også med. Hun bestyrer og udvikler butikkens webshop.

Og Jacob hustru er sørme også med. Hun er nemlig en del af bogholderiet.

For Jacob lå det lige for at komme ind i butikken. Og som sin egen far og farfar startede han tidligt med at ekspedere i butikken i Lyngby om lørdagen og i ferierne. Og hans blot 11-årige datter har det ifølge ham åbenbart også sådan.

"Jeg skubbede meget til Jacob, for at han skulle vælge noget andet," siger Per.

Men sådan blev det ikke. For efter han havde afsluttet sin HA på CBS, startede han med at læse en kandidat, men besluttede sig hurtigt for at kaste sig hundrede procent ind i firmaet.

"Jeg har altid godt kunnet lide at have med kunder og med mennesker at gøre. Og jeg har altid godt kunnet lide at arbejde. Jeg kan godt lide at få lov til at arbejde med nye visioner. Og så har jeg en stor kærlighed til produkterne. Kvalitet, design og godt håndværk har nemlig altid en berettigelse," siger Jacob.

Familierne bor ikke langt fra hinanden i Virum og har derfor et stort kendskab og en stor veneration for lokalområdet.

"Jeg har helt klart en forkærlighed for det regionale område, vi opererer i," siger Jacob.

Umiddelbart tænker familien ikke i at udvide med flere butikker.

"Vores mål er at være meget stærke på markedet og at tilbyde både service og priser, som andre ikke kan gøre det bedre," siger Per.

Per Vestergaard er i midten af 60'erne og kunne dermed godt trække sig tilbage og overlade styringen til næste generation.

"Jeg har forsøgt mig med golf. Men det er ikke nok for mig. Min farfar stoppede med at komme i firmaet, da han var 88 år. Min far stoppede, da han var omkring 80 år, så mon ikke også jeg har mange år tilbage?" spørger han retorisk.

Hvortil Jacob meget hurtigt svarer:

"Det håber jeg virkelig. For det er meget hyggeligt at arbejde sammen."

