Se billedserie SF frygter, at Lyngby med et nej til BRT-bus på Ring 4, mister muligheden for en en kollektiv trafikforbindelse til kommuner som Ballerup og Høje-Taastrup. Foto: Lars Schmidt

Derfor trumfede Konservative nej til en ny busløsning igennem

SF mener, at Konservative må tone rent flag og fortælle, at man hellere vil biler end kollektiv trafik, efter kategorisk afvisning af en BRT-busløsning på Ring 4.

Det Grønne Område - 22. april 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Konservative brugte sit flertal, da man på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget afviste et forslag fra SF om, at Lyngby-Taarbæk skal være med til forundersøgelser af en såkaldt BRT-buslinje på Ring 4 - fra Høje-Taastrup via Ballerup og Bagsværd til Lyngby Station.

SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for. De fire konservative medlemmer af udvalget imod. Og det får SF til at tale med store bogstaver og mene, at Konservative optræder hykleriske.

Omvendt siger Konservative, at tiden til flere trafikinvesteringer i Lyngby er forpasset. Der er ikke plads til både et letbane- og et BRT-spor gennem Lyngby Vest og under viadukten ved Lyngby Station, mener partiet.

"Det er hykleri, når man har efterspurgt en busløsning i stedet for letbanen i lang tid. Og når det endelig er på tapetet, vil de ikke engang undersøge det. Konservative vil hellere have en busløsning end letbanen, og de hellere vil have ingenting end en busløsning," siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), som stillede forslaget:

"Konservative vil hellere tilgodese privatbilismen. Så de må tone rent flag og sige, at man hellere vil det end prioritere den offentlige transport - i stedet for at sige, at busløsninger er vejen frem. Det er jo, hvad de har fremturet med som alternativ til en skinneløsning."

Helt så simpelt er det dog ikke. Hvis altså, at man spørger Richard Sandbæk (K), næstformand i udvalget:

"Den ideelle løsning var jo, at letbanen stopper. Men det er jo et drømmescenarie. Man skulle have taget en BRT-løsning på Ring 3, for så kunne man jo bruge det samme spor. Vi vil gerne have en BRT-løsning på det hele. Men øjeblikket er forpasset. Kommer vi med en dedikeret vejbane til en BRT-løsning, vil det gå ud over trafikfremkommeligheden på de tre veje, Bagsværdvej, Engelsborgvej og Buddingevej, og de tilstødende veje også. Og det vil gå ud over beboerne i Lyngby Vest," mener han:

"Det er også godt at betjene bilisterne. Vi bruger mange penge på kollektiv trafik i forvejen. Vi skal også sørge for, at der er plads til bilerne. Bilerne er jo kommet for at blive. Jeg tænker meget på byens centrum og Lyngby Vest. De kan ikke klare en dedikeret BRT-vejbane. Der er ikke plads. Hvor skal bilerne køre?"

Gambler Det er buslinje 400 S, der i dag betjener Ring 4 og også lander på Lyngby Station. Sigurd Agersnap frygter, at den buslinje indstilles, hvis BRT-bussen indføres. Og han frygter dermed, at de lyngbyborgere, som skal pendle fra stationen og ud af kommunen via Ring 4, får sværere betingelser.

"Lige nu handler det alene, om vi skal være med i en forundersøgelse. Det er ikke en stillingtagen til et projekt, for det ved vi ikke, hvordan det vil se ud. Der er fokus på BRT-løsninger lige nu - også den på Ring 4. Vi risikerer jo at gå glip af statslige investeringer. Det er derfor, jeg har bragt det op nu," siger han:

"Vi snakker alene om en forundersøgelse af, hvordan en BRT-bus kan føres til Lyngby. Nogle strækninger skal den formentlig være i egen vejbane, men det er langt fra sikkert, at det gælder hele strækningen. På store stræk af Engelsborgvej vil det være muligt at lave en busbane ved alene at nedlægge nogle få parkeringspladser. Så man skyder i blinde, hvis man udtaler sig mig skråsikkert om betydningen for Lyngby."

"Min frygt er, at når Lyngby står udenfor arbejdet med en BRT-bus, så gambler vi med muligheden for at komme direkte fra Lyngby og til områderne langs Ring 4. Det er for mig ret indlysende, at regionen ikke vil opretholde 400S, hvis man laver en BRT i resten af Ring 4, og så vil alle, der skal fra Bagsværd, Ballerup eller Høje Taastrup, ud på en større omvej for at komme Lyngby. Det gælder selvfølgelig også den anden vej."

FAKTA BRT-busser



Bus rapid transit, eller BRT-system og forkortet BRT eller BRTS, er et busbaseret kollektivtransportsystem, der er designet til at forbedre kapaciteten og pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem.

For at kunne kaldes for BRT, skal busserne kunne køre en betydelig strækning af deres rute indenfor fuldt dedikerede busbaner, således at trængselsproblemer undgås.

Endvidere for at kunne kaldes for et ægte BRT-system, så vil det kræve følgende elementer:

Busprioritering i midten af vejen (for at undgå trængsel)

Stationer med forudbetaling af billetter (for at undgå tidsspilde ved køb af biletter)

Stationer i niveau med bussernes gulve/indgangsdøre (for at reducere tiden ved af- og påstigning)

Busprioritering i vejkryds (for at undgå at busserne holder for rødt)



Kilde: Wikipedia Kilde: Wikipedia Rammer handelslivet Sigurd Agersnap frygter, at det får negativ indvirkning på det lokale handelsliv, hvis Lyngby ikke længere har en buslinje til og fra stationen og langs Ring 4.

"Lyngby Station er et naturligt, sidste stop for en BRT-bus. Det er det største trafikale knudepunkt udenfor København næst efter Høje-Taastrup. Det er vigtigt for handelen i Lyngby, at borgere let kan komme hertil. Det er også vigtigt i forhold til, at borgerne i Lyngby kan pendle nemmest muligt på arbejde og hjem igen," siger han:

"Så handelen i Lyngby er rigtig dårligt tjent med at miste den busforbindelse, ligesom det vil gå ud over alle pendlere på strækningen, for vi ved, at dårligere kollektiv transport betyder flere biler på vejene."

Selv om han er formand for Teknik- og Miljøudvalget, ved Sigurd Agersnap ikke, hvorfor Lyngby-Taarbæk ikke i første omgang er med i forundersøgelsen. Det er er kommuner som Albertslund, Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Høje-Taastrup nemlig.

"Det kan jeg ikke svare på. Jeg læste bare pressemeddelelsen fra de andre kommuner. Jeg troede, at det var naturligt, at vi er med, når nu vi har været med i al arbejdet indtil nu. Jeg kan ikke svare på, hvor det pludselig er gået galt," siger han.

Richard Sandbæk kan heller ikke forklare, hvorfor Lyngby ikke er med:

"Det ved jeg ikke. Måske fordi de andre kommuner mener, at Lyngby er godt betjent i forvejen. Vi er ikke blevet kontaktet," siger han.

Ikke imod kollektiv trafik Begrænsningen af fremkommeligheden og trafikafviklingen i Lyngby Vest vejer tungere for Konservative end muligheden for, at Lyngby Station busbetjenes via Ring 4, siger Sandbæk:

"BRT-bussen vil formentlig stoppe ved stationspladsen i Gladsaxe. Det vil vi kunne leve med, og det tror jeg også, at handelslivet vil kunne," siger han - og er ked af kritikken fra SF:

"Jeg er ked af, at man bruger ord som hykleri. Det var Konservative, der tog initiativ til at lave en busvision. Alene på busdrift bruger vi 37 mio. kroner. Jeg er ked af, at vi kritiseres for at være imod kollektiv trafik, for det er vi ikke. Kollektiv trafik skal konstant forbedres. Men vi erkender også, at der skal være plads til privatbilister," fastslår Richard Sandbæk og slutter:

"Ser man på borgerne i vores skønne kommune, bliver de fleste af nødvendighed nødt til at bruge bil. Og vi skal ikke gøre livet mere besværligt for borgerne."