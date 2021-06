Se billedserie -Jeg er en politiker, som gør det, jeg synes, er vigtigt. Og så må man jo tage nogle tæsk, siger Simon Pihl Sørensen. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Derfor tager han fire år mere på øretævernes holdeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor tager han fire år mere på øretævernes holdeplads

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen tager en tørn mere som socialdemokratisk spidskandidat. Han var ellers meget tæt på at kaste håndklædet og vinke farvel til politik.

Det Grønne Område - 23. juni 2021 kl. 17:21 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det krævede mange og dybe overvejelser, før han atter meldte sig på banen som socialdemokratisk spidskandidat, Simon Pihl Sørensen.

Den 54-årige viceborgmester har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1990. I 31 år. Og mener - selv om han var tæt på at bukke under for det, han omtaler som en voldsomt forrået debattone - at der stadig er ting, han vil gøre noget ved.

Han har stadig drivkraften til at ville gøre en forskel. Derfor tager han en ny tørn. Fire år mere på øretævernes holdeplads.

Formelt er han blevet valgt som spidskandidat på den socialdemokratiske liste. En liste, som først gøres færdig efter den traditionelle ur-afstemning i partiet, som finder sted midt i august.

Med spidskandidaturet hører helt automatisk også borgmesterkandidaturet. Men det lægger Simon Pihl Sørensen dog ikke så meget i. Han ved godt, hvilken vej de politiske vinde blæser i Lyngby-Taarbæk.

"I Socialdemokratiet stiller vi altid med en borgmesterkandidat. Men vi er også realister. Vi kan godt se, hvordan tingene ser ud i kommunen. Jeg har et fremragende samarbejde med Sofia Osmani. Vi finder ud af det, som vi plejer - forhåbentlig med hele kommunalbestyrelsen. Det vigtige er at have respekt for hinanden og hinandens synspunkter. Så: Vi stiller med mig som borgmesterkandidat, for det er det, vi gør. Kan det ikke lade sig gøre, peger vi på Sofia," siger han til Det Grønne Område.

Politik er blevet hårdt De seneste fire år har ikke været en ubekymret dans på røde, socialdemokratiske roser for Simon Pihl Sørensen, der ud over at være viceborgmester også en udskældt formand for Byplanudvalget.

"Nu har jeg været med i mange år, og politik er blevet hårdt. Det er blevet for voldsomt. Men det skal ikke definere, hvad man har lyst til. Det skal ikke afgøre, om jeg fortsætter eller ej, " fastslår Simon Pihl Sørensen:

"For vi har en fantastisk kommune. Vi har en god balance med et bredt samarbejde. Og der er fortsat områder, som jeg brænder for: børnene, de gamle - og vi har et akut behov for at rette op på dele af ældreområdet. Der er stadig ting, jeg vil gøre noget ved. Jeg har altid haft mere end 40 timers arbejde ved siden af. Nok nærmere 60. Det er ikke et levebrød, det er noget, jeg drives af. Og drives man ikke længere, skal man holde op," siger han:

"Jeg brænder virkelig for at lave aftaler. Politik i dag handler om at profilere sig og trække overskrifter. Men det er jeg vaccineret imod. Jeg har altid bidt mig fast ved forhandlingsbordet. Man skal slå mig ned med en forhammer, hvis man vil undgå at jeg går med i et forlig. Og man er først rigtig rød, når man kommer med resultater - ikke resolutioner. Derfor har jeg været med i 32 budgetforlig. Det er min doktrin."

Byplanudvalget Men denne gang var det ganske tæt på, at Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk skulle lede efter en nye spidskandidat, fortæller Simon Pihl Sørensen:

"Der har været store overvejelser. Men jeg har fået mange opfordringer til at stille op. Jeg er en politiker, som gør det, jeg synes, er vigtigt. Og så må man jo tage nogle tæsk," siger han - og fortæller om tæskene:

"Årene som formand for Byplanudvalget har været hårde, fordi vi har en stor diskussion om, hvor meget vi skal bygge. Jeg synes, at jeg mange gange har stået meget alene for at forsvare ting som, hvorfor vi skal have dagligvarer her, en institution dér, kollektiv trafik. Mange tror jo, at det er mig, der har besluttet, at Novozymes skal ligge på Dyrehavegårds jorder. Jeg er formand for et udvalg, og jeg gennemfører de beslutninger, der er truffet oftest i enighed i kommunalbestyrelsen," siger Simon Pihl Sørensen:

"Byplanudvalget her i kommune er en brændende platform. Mange har ikke lyst til, at der skal bygges tæt på dem. Det skal helst ikke ligge i ens egen baghave. Det har jeg været eksponent for. Det har et eller andet sted været uretfærdigt. Alle, der kender mig, ved, at jeg knokler med mange andre sager - også skolepolitik og ældrepolitik. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg piver ikke. Det er, som det er. Det er jo øretævernes holdeplads."

Letbane og Ferrari Vi kommer heller ikke uden om letbanen, som Simon Pihl Sørensen også har fået mange slag for.

"Politik handler om at gøre det, man synes er rigtigt. Jeg er en politisk håndværker, der bidrager både med løsninger og ideer. Jeg kunne også vælge at være populist, men sådan er jeg ikke," understreger han:

"Det mest eklatante eksempel er letbanen, som meget er havnet på vores bord. Sandheden er en anden. Da den blev besluttet, var der et flertal for uden om Socialdemokratiet. Dækningsafgiften, selskabsskatterne har aldrig været større her i kommunen. Det er penge, vi bruger på velfærd - det skyldes, at virksomheden tiltrækkes på grund af letbanen. Microsoft og Novozymes - for dem betyder infrastruktur meget," siger Simon Pihl Sørensen:

"De ting kommer ikke frem. Den debat kan man ikke tage. Det forstår jeg jo godt, for det er svært, når man står med et stort byggeri i baghaven."

Vi kan heller ikke køre uden om 'Ferrari-sagen', hvor Simon Pihl Sørensen blev politianmeldt for som politiker at have modtaget en ulovlig gave fra en lokal bygherre: En Ferrari i nogle dage. Anmeldelsen blev dog frafaldet. Men hele sagen har sat sig dybe spor hos viceborgmesteren:

"I forbindelse med Ferrari-sagen blev jeg dybt uretfærdigt behandlet. Det gik ud over min familie. Jeg kan godt tage det, og jeg er glad for, at den endte, som den gjorde. Men når journalister ringer til ens datter i skolen, så er det klamt. Jeg har aldrig så meget som afleveret en kvittering i kommunen. Jeg har aldrig hævet en flad femøre i kørepenge. Jeg betaler selv mine billetter på Lyngby Stadion. Jeg har fået nogle flasker vin til mit 25-års jubilæum. Det er det."

Konservatismen Simon Pihl Sørensen har primært arbejdet sammen med konservative borgmestre i Lyngby-Taarbæk. Selv om der også var fire år med Venstre-borgmester Søren P. Rasmussen.

"Jeg har et kæmpe svagt punkt for den konservatisme, som trives her: Socialkonservatismen. Borgerligheden, der kendetegnes ved ordentlighed, engagement og social omtanke. Derfor har det været et stort privilegie at samarbejde med borgmestre som Kai Aage Ørnskov, Rolf Aagaard-Svendsen og Sofia Osmani. Men nogle gange stivner det. Derfor var det rigtigt, at vi fik et skifte i 2009. Dér lavede vi også fantastiske ting, og det var også en fornøjelse," siger Simon Pihl Sørensen og slutter:

"Samarbejde på tværs af midten gavner det kommunale folkestyre. Det gavner ingen, at kun ét parti sidder med magten. Det fører til stilstand og magtarrogance."