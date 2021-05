Se billedserie Foto: Rasmus Falck Larsen, Lyngby Boldklub

Send til din ven. X Artiklen: Derfor sagde fem politikere nej til at sende stadion i udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor sagde fem politikere nej til at sende stadion i udbud

I stedet for at udvide Idrætsbyen med boliger ønsker de fem politikere, der stemte imod et udbud af stadion, at udvikle området med nye idrætsfaciliteter.

Det Grønne Område - 04. maj 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

På tværs af partiskel er fem medlemmer af kommunalbestyrelsen fundet sammen i deres modstand mod, at der skal opføres boliger på et nyt, moderniseret Lyngby Stadion.

De to socialdemokrater, Bodil Kornbek og Silas Mudoh, markerede sammen med Enhedslistens Henrik Bang og de to løsgængere og tidligere Venstre-politikere, Henriette Breum og Inge Sandager, der modstand ved at stemme nej til at sende stadion i udbud på torsdagens lukkede møde i kommunalbestyrelsen.

Og det gjorde de primært, fordi de ikke mener, at der skal opføres boliger på Lyngby Stadion.

"Vi er fem byrådsmedlemmer, der på tværs af partiskel har argumenteret for i stedet at styrke idrætsbyen som det naturlige samlingspunkt, den er for så mange af vores borgere. Vi ønsker ikke, at idrætsbyen skal være et boligområde. Disse to opgaver skal efter vores mening løses hver for sig og ikke som nu i en økonomisk konstruktion, der tvinger opførslen af boliger ind som finansieringsgrundlag for salg og ombygning af Lyngby Stadion," skriver de fem politikere i en samlet udtalelse sendt til Det Grønne Område:

"Vores primære motivation er et ønske om at udvikle Idrætsbyen til glæde for byens borgere på tværs af generationer og interesser. Vi vil gerne tilgodese idrætsgrene både i bredden og eliten."

Idrætsbyen Og Idrætsbyen skal udvikles med idrætsfaciliteter og ikke boliger, mener de fem politikere:

"Den brede idræt og eliten samler vores borgere i fællesskaber, som bringer gode oplevelser og sammenhold med sig. Idrætsbyen er med alle dens faciliteter et aktiv for vores civilsamfund," skriver de i udtalelsen:

"Vi forestiller os, at Idrætsbyens svømmehal kan udvides med et varmtvandsbassin og ekstra svømmebaner. Det vil både give ældre og børnefamilier herlige oplevelser og styrke talentudviklingen inden for svømning. Idrætsbyens udendørsarealer kan udvikles med boldbur, parkouranlæg, paddeltennis og legepladser, som samler børn og unge i sunde fællesskaber."

De fem politikere hæfter sig ved, at man i Lyngby-Taarbæk har nogle af landets største talenter blandt andet inden for bueskydning, tennis og udspring:

"Deres muligheder for at bringe ære til Lyngby-Taarbæk kan vi imødekomme gennem en forbedring af de eksisterende sportsanlæg i Idrætsbyen," skriver de:

"Uagtet graden af fodboldinteresse er vi glade for, at Lyngbys superligahold, efterhånden som pandemien kommer under kontrol, igen kan samle begejstrede tilskuere på stadions lægter. Vi vil også bevare arealer i Idrætsbyen til udvikling af fremtidige sportsaktiviteter, ligesom vi naturligvis ønsker at renovere stadion."

De fem ser nu frem til resultatet af det udbudsmateriale - og specielt den økonomiske konstruktion:

"Vil en kommende ejer have mulighed for at dele virksomheden op i to, hvis for eksempel driften af stadion som privat virksomhed ikke viser sig økonomisk bæredygtig? Og i hvilket omfang skal lejerne dække driften af den samlede private virksomhed," spørger de - og slutter:

"Vi står fast på vores politiske standpunkt om, at Idrætsbyen er til idræt, ikke til boliger."

relaterede artikler

Lyngby Stadions videre skæbne afgjort 30. april 2021 kl. 09:00

Lyngby Stadion: Politiske reaktioner 29. april 2021 kl. 22:00

Lettelse i Lyngby Boldklub: Ros til kommunalbestyrelsen for beslutningen om stadion 29. april 2021 kl. 21:40