Derfor omstillingerne: Specialområdets øgede udgifter rammer normalområdet

Skolen, daginstitutionerne og klubberne holder for, når udgifterne på specialområde med handicappede børn stiger år efter år, var politikerne enige om, da man satte omstillingerne på specialområdet i gang.

Et af de politiske argumenter for, at der nu skal spares på specialområdet for de handicappede børn i kommunen er, at de voldsomme overskridelser af økonomien hvert år går ud over normalområdet.

Det kom frem under debatten, da kommunalbestyrelsen på sit sidste møde før sommerferien i enighed gav grønt lys til omstillinger, som skal få styr på økonomien uden at gå ud over kvaliteten i den service, som kommunen tilbyder de handicappede børn.

"Normalområdet bliver altså presset helt enormt i de her år, fordi vi har nogle udgifter på andre områder, og jeg siger bare, at det er en hårfin balance. På et eller andet tidspunkt vælger vores forældre os fra," indledte den socialdemokratiske viceborgmester, Simon Pihl Sørensen:

"Klubtilbuddet har meget vanskeligt ved at opretholde et bæredygtigt tilbud. Ansættelsesmæssigt, aktivitetsmæssigt. Det går ikke længere. Vi har været med til det. Jeg klandrer ikke nogen, fordi det har været en opgave at holde økonomien. Men der har klubområdet holdt uforholdsmsæsigt meget for. Vi er nødt til at sige, at det ikke kan blive ved. Det viser, hvor stor opgave det er at få styr på det specialiserede område."

Simon Pihl advarede imod den negative spiral, som kommunen er kommet ind i:

"Hvis det skal gå, som det er gået i de foregående år med, at det er normalområdet, der skal betale opturen - hvis jeg kan tillade mig at sige det - på specialområdet, så er jeg bange for, at vi kommer ind i en negativ spiral, der betyder, at vi ikke kan en ordentlig kvalitet på normalområdet. Det gælder skolen, daginstitutionerne og klubområdet, og klubområdet er klart det område, der er holdt hårdest for. Jeg har ikke tal på omstruktureringer på området, og det har altid været med en indgangsbøn om en besparelse."

Dybt tragisk I et af sine sidste indlæg som lokalpolitiker i Lyngby-Taarbæk Kommune sagde tidligere borgmester Søren P. Rasmussen - med slet skjult ironi:

"Jeg vil bare ønske jer held og lykke med de sager her. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i tyve år, og jeg tror, at det er 10. eller 15. gang, at vi har omstillingsforslag på de specialiserede områder, som siger, at de nok skal gøre det, og at de har styr på det, og så er vi i mål. Det kører nu på 20. år, og vi er ikke i mål," sagde han - og fortsatte:

"Fremtiden er fyldt med håb og forventninger, og jeg håber, at det her simpelthen er lykkens gang, at der ligger Nirvana foran os, at der er styr på området, at alle børn er glade, at der bliver investeret i, at det gøres rettidigt, og at der ikke bliver klager til tilsynet om, at man ikke er helt tilfredse med sagsbehandlingen."

Til Søren P. Rasmussen sagde Simon Pihl:

"Jeg har set en tredjedel flere forslag end dig, Søren, for jeg har siddet her 10 år længere," sagde han - og fortsatte:

"Man kan grine rigtig meget af det, og det gør vi også. Men i virkeligheden er det dybt tragtisk. Hvis jeg skal se tilbage på min tid i kommunalpolitik og se på, hvorfor jeg gik ind i kommunalpolitik, så var det for at gøre noget for dem, som ikke kan gøre noget for sig selv. Og jeg må bare konstatere - og det er lidt råt sagt - at det er det område, hvor jeg har sat mindst aftryk."

