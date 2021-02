Foto: Yana Tatevosian/yanadjan - stock.adobe.com

Derfor modtager nogle af os et spørgeskema

Mere end 2.000 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er med i en landsdækkende undersøgelse, der skal bidrage til fremtidens forebyggelse og behandling

Det Grønne Område - 09. februar 2021 kl. 18:30

Undersøgelse 2.450 tilfældigt udvalgte borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager i disse dage et spørgeskema om, hvordan de har det.

Statens Institut for Folkesundhed og regionerne står bag den landsdækkende undersøgelse, der skal bidrage med viden til fremtidens forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

Borgmester Sofia Osmani håber, at så mange som muligt vælger at bruge tid til at svare på undersøgelsen:

"Sundhedsprofil 2021 vil give os et opdateret billede af, hvordan det ser ud med borgernes sundhed og trivsel her i Lyngby-Taarbæk. Det har vi brug for, når vi planlægger vores sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Undersøgelsen vil for eksempel vise, om der er særlige aldersgrupper, som vi skal sætte ind overfor. Det kan for eksempel være, hvis der er forskel mellem unges og ældres tobaksforbrug. Det kan også være, at der er nogle sundhedsudfordringer, som vi skal have særligt fokus på. Det kunne for eksempel være den mentale sundhed, hvor vi kan have en antagelse om, at mange er påvirket af de restriktioner, vi pt. lever under, og hvor udviklingen siden den sidste sundhedsprofil i 2017 dermed bliver ekstra interessant at få kortlagt," siger Sofia Osmani.

Stor nytte Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek supplerer:

"I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi haft stor nytte af sundhedsprofilen fra 2017. Vi har blandt andet brugt tallene fra undersøgelsen, som grundlag for kommunen sundhedsstrategi, som blev færdig i foråret 2020. Sundhedsprofilen fra 2017 viste blandt andet, at borgerne her i kommunen er sundere end i Danmark som helhed. Men den viste for eksempel også, at antallet af unge rygere er stigende, og at der er et stort forbrug af alkohol i de fleste aldersgrupper. På den baggrund har vi planlagt en række indsatser blant andet i skolerne for at forebygge rygestart og udskyde alkoholdebuten samt mindske brugen af alkohol og andre rusmidler. For at give os billede af, hvordan sundheden ser ud netop nu, er det derfor vigtigt, at også de unge svarer på undersøgelsen."

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til de 300.000 danskere i deres e-Boks eller med postvæsenet.

