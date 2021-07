Se billedserie Det første stykke af Buddingevej, der bliver færdigt og afleveret af Forsyningen til Hovedstadens Letbane, bliver stykket fra viadukten og op mod Chr. X?s Allé. Det kommer til at ske til efteråret. Foto: Lars Schmidt

Derfor larmer de på vej om aftenen: Skal indhente et halvt års forsinkelse

Overraskende fund af sten, et skybrud, en hård vinter og tegninger med fejl er årsagen til, at kommunen har givet Forsyningen lov til at arbejde helt til kl. 22 på hverdage på Buddingevej.

Det Grønne Område - 15. juli 2021

Det har vakt en del furore og ærgrelse især omkring den del af Buddingevej, som er tættest på viadukten ved stationen, at kommunen har givet Lyngby-Taarbæk Forsyning lov til at arbejde i to-holdsskift frem til 1. oktober. For det betyder, at der skal arbejdes helt frem til kl. 22 på hverdagsaftener.

Der er godt med larm og besværligheder i forvejen. Og fra 2. august bliver det værre. Det er folk trætte af.

Men sagen er, at Lyngby-Taarbæk Forsynings store omlægning af de underjordiske vand- og kloakledninger, som startede for mere end et års tid siden, er forsinket et halvt år. Indhenter man ikke forsinkelsen, risikerer man at skulle betale en større bod til Hovedstadens Letbane (HL), der overtager byggepladserne for at lægge spor til letbanen.

Derfor forsøger man nu med udvidet arbejdstid og to-holdsskift at indhente seks måneders forsinkelse - på den halve tid.

Det er især fundet af uventede reder af sten i jorden, der har skabt forsinkelsen. Men også et voldsomt skybrud i sensommeren 2020 og en hård vinter med frost i jorden har skubbet tidsplanen.

"Det er vigtigt at forstå, at vi har et aftalegrundlag med Hovedstadens Letbane. Den tidsplan, der blev lavet for et par år siden, indgår i det grundlag. Problemet er, at HL har linet deres kontrakter op med deres entreprenører - med udgangspunkt i den oprindelige tidsplan. Derfor er der et stort pres på, for at vi bliver færdige til tiden," forklarer Forsyningens direktør, Flemming Horn Nielsen, til Det Grønne Område.

Stenreder under jorden Forsyningens direktør forklarer, at det er den teknik, man bruger til at få de store rør på plads i jorden, som har drillet:

"Vi kan konstatere, at vi med den teknik, der er valgt, har en stor udfordring specielt på Buddingevej med at følge den tidsplan," forklarer han:

"Det er især vores mikrotunnellering, der udfordrer. Det er den måde, vi skubber rørene gennem jorden på fra byggegrube til byggegrube. Det er store sten, der har drillet. Vi er stødt på stenreder, som man ikke har set ved de prøver, der er taget i forbindelse med projekteringen. Nogle skulle vi udenom. Nogle har vi skullet grave fem-seks meter ned til. Det kan godt overraske os med sten i jorden, når nu vi havde lavet geotekniske forundersøgelser."

Drillerierne har nærmest stået i kø.

"Der har været andre ting også. Vi har haft en lidt hårdere vinter med frost i jorden, som drillede os. Vi har også haft udfordringer med pladsen til trafikomlægningerne. Vi havde skybrud i sensommeren sidste år, som ødelagde en del af kloakken, som vi skulle reetablere. Og tegningerne med eksisterende rør og ledningerne har været fejlbehæftede," fortæller Flemming Horn Nielsen.

Seks måneder Holder Forsyningen ikke tidsplanen, afleverer man for sent til HL, skal der betales. Hvor meget, ved man ikke på nuværende tidspunkt.

"Forsinkelsen er i størrelsesorden seks måneder. Det skal vi indhente over de næste seks-syv måneder. Vi skal nå dobbelt så meget på den samme tid. Det gør vi ved to ting: Udvidet arbejdstid og også, at vi vil udvide arbejdsområderne på vejen, så der er meget plads. Det er vi i dialog med kommunen om," siger Flemming Horn Nielsen:

"Vi har flere delafleveringer til HL på Buddingevej fra viadukten ned mod motorvejen, så deres entreprenør successivt kan rykke ind. Vi arbejder på en tidsplan i samarbejde med letbanen. Planen er, at vi opdeler Buddingevej i fem delafleveringer. Det første sted, der afleveres, er området fra Chr. X's Allé ned mod viadukten. Tidspunktet er ikke færdigforhandlet, men det bliver formentlig tidligt på efteråret," forklarer han og slutter:

"Det er vigtigt at understrege, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for ikke at genere beboerne om aftenen, så vi vil forsøge at lægge det meget støjende arbejde inden for normal arbejdstid. Vi vil løbende informere beboerne, og vi skal give 14 dages varsel på aftenarbejde."

Planen er, at Forsyningen er helt færdige på Buddingevej tidligt i 2022.