Derfor hylder lokal krimiforfatter nyligt afdød ven

Journalisten og forfatteren fra Lyngby, Jan Eriksen, udgiver fredag sin tredje krimi med og om teamet omkring politiassisten Banjit Thomsen. Bogen blev samtidig hans afsked med hans ældste ven. Og derfor skulle den udgives.

19. august 2021

Det var på en lang nedlukningsgåtur i hans elskede Dyrehave med en livslang, nu afdød, ven, at lyngbyforfatteren Jan Eriksens krimi nummer tre, der udkommer fredag i denne uge, efter en lang, sej tur op ad bakke endelig fik ben at gå på.

Jan Eriksen, der er tidligere kulturredaktør på B.T. og i dag er musik- og podcastredaktør på mediet POV International samtidig med, at han driver sin egen podcast, Mediano Music, har udgivet fire biografier og udgiver nu sin tredje roman om politiassistenten Banjit Thomsen, 'Hamlet og Helvede', som i første omgang udgives digitalt som lydbog af det Lindhardt & Ringhof-ejede forlag, Saga, og som e-bog senere på måneden. Bogen udkommer også i printformat, udgivet af Jan Eriksen selv.

Og allerede nu er han godt i gang med at udvikle på ideen til den næste krimi. Mere om det senere. Først skal vi lige høre, hvorfor det egentlig blev krimier, han kastede sig over:

"Jeg skriver krimier først og fremmest, fordi det er skidesjovt. Det var oprindelig slet ikke meningen, at det skulle have et publikum, men det blev til en udgivelse, som fik gode anmeldelser. Især nummer to fik rigtig meget ros. Den første var et eksperiment. De to følgende er mere alvorlige, og den nye er meget alvorlig," forklarer Jan Eriksen.

Første krimi med holdet fra Helsingør Politi, hed 'Smuk som et nakkeskud' og udkom i 2014. Den næste, 'Alt det som ingen ser', blev udgivet i 2017. Og nu er turen så kommet til nummer tre, 'Hamlet og helvede', der udkommer fredag den 20. august.

Virkelige hændelser Jan Eriksen har vænnet sig til at tage afsæt i virkelige hændelser, når han drejer plottene i sine bøger.

"Som i 'Alt det som ingen ser' er det i min nye bog et par virkelige oplevelser, som har sat det i gang. Den ene daterer sig tilbage til, da jeg var dreng og boede i Præstø. På loftet var et rum med tegneseriehæfter, og engang læste jeg et, som fortalte en historie om en dreng, der havde fået skåret sit ansigt op, så han kunne gå rundt med et evigt smil og blive udstillet på markedspladserne. Vi er tilbage i det 17. århundrede. Det gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. Billedet har været i mit baghoved i de følgende 56 år. Jeg har altid vidst, at jeg ville bruge det til et eller andet. Måske er det min første oplevelse af at have en retfærdighedssans på vegne af andre end mig selv," siger han:

"Den anden fik jeg som ung, skrivende journalist på en køretur med en kollega, som fortalte om nogle fester, han deltog i i jetsettet. Han fortalte lidt om, at man for eksempel hyrede dværge til dværgkastning. Jeg hørte historier om en stripper, som lå nøgen på hug på alle fire, så hun skabte et bord, som man kunne stille ting på. Senere har jeg hørt historier af samme karat. Man kunne betale handicappede for at komme og blive ydmyget en hel aften. Det gjorde mig meget forarget. Jeg tænkte, at engang skal det bruges til et eller andet. Det har ligget i baghovedet som kimen til det her."

Og "det her" er blevet til en hæsblæsende spændende beretning om en organisation, hvor meget rige mennesker betaler for at deltage i den ultimative ydmygelse af mennesker: At man slår dem ihjel.

Afgørende ven Men det var svært at komme rigtigt i gang med 'Hamlet og helvede', fortæller Jan Eriksen. Og pludselig blev det at få bogen udgivet noget meget personligt for ham.

"Den savnede retning i lang tid. Det skulle være det samme klientel på Helsingør Politistation som i bog nummer to. Så gik jeg en tur med min ældste ven, under coronanedlukningen, i Dyrehaven og nævnte for ham, at den nye bog var inspireret af et bestemt tegneseriehæfte. Min ven var en meget læsende mand. Der gik en halv dag, så havde han tænkt sig frem til, hvad det var, jeg havde læst. Derefter eksploderede historien. Fire-fem måneder senere var jeg færdig med den," fortæller han:

"Min ven sad lidt med på de to første - mest for at kritisere. Men han har en afgørende rolle i forhold til denne her. Han blev desværre syg i vinter og var igennem et relativt kort sygdomsforløb, inden han desværre gik bort. Egentlig var det slet ikke min mening, at den skulle udkomme som print. Men jeg tænkte, at han skulle have et eksemplar af den bog, min ven. Skulle jeg finde et forlag til print af bogen, var det urealistisk. Der var en tidsfrist, han skulle nå at se den, inden det var for sent. Derfor udgav jeg den selv. Jeg nåede desværre ikke at overrække ham den."

Mødet med den nu afdøde ven, som bogen er dedikeret til, og som forfatteren ikke ønsker at nævne navnet på, blev helt afgørende for Jan Eriksen. På flere niveauer.

"Det her handler også om 49-års venskab. Da jeg var dreng, mente min far, at jeg skulle få mit et job på kommunekontoret, for så kunne jeg få tjenestemandspension. Men som 14-årig trådte ham min ven ind ad døren med to Beatles-plader under armen. Det ændrede mit liv. Det var det røde og det blå dobbeltalbum. Det skabte en interesse for musik i første omgang - men også for det kulturelle og det spirituelle," fortæller han.

FAKTA JAN ERIKSEN

Jan Eriksen har udgivet tre romaner og fire biografier:



Romaner:

Hamlet og helvede (2021)



Alt det som ingen ser (2017)

Smuk som et nakkeskud (2014)



Biografier:

Et stjerneskud - to liv i tilbageblik, om Brdr. Olsen (2000)



Det ER muligt, om Jørgen Noller Olsen (2006)



Liv - om at lære at leve, om Jill Liv Nielsen (2019)



Anne, Sanne, Lis, om Anne Linnet Band (2019)



Eriksen og Lyngby Jan Eriksen er 63 år. Han er oprindeligt fra Præstø, men har boet i Lyngby i de seneste 28 år - sammen med hustruen Eva, med hvem han har to voksne børn, Sara på 31 og David på 27.

"Jeg holder meget af at bo i Lyngby. For mig er det naturen, der gør det. Eva er meget glad for bykernen, Hovedgaden, de mange cafeer og shoppingmulighederne. Og vi bor kun 25 minutter fra Nørreport," fortæller han:

"Jeg cykler meget omkring Dyrehaven og søerne. Jeg holder meget af Dyrehaven. Der er noget oprindeligt over det, især når nu man går over til biodiversitet og lader de gamle træstammer ligge. Det er en smuk skov, og forfatteren i mig kan sagtens forestille sig Frederik den Femte ride igennem Dyrehaven. Jeg har sågår meldt mig ind i en gruppe, der bekymrer sig om De Røde Porte," smiler han.

Inspirationen Men hvor kommer inspirationen til krimierne egentlig fra - altså ud over de virkelige hændelser, som sætter plottene i gang?

"Min primære inspiration er James Ellroy ('L.A. Confidential', 'The Black Dahlia' m.fl., red.) Norske Jo Nesbø har en humoristisk tone i sine bøger. TV-serien 'True Detective' kan noget fortælleteknisk og spændingsmæssigt. Der er sindssygt gode miljøbeskrivelser og nogle fantastiske dialoger mellem snushanerne," forklarer Jan Eriksen:

"I mine krimier er der ting, der skal være med: Den russiske mafia. Det hører med. Der skal være spænding. Humor er utrolig svært. Jeg tilstræber humor. På bekostning af alt og alle. Der skal være betragtninger om dette og hint," understreger han:

"Min styrke - har jeg fået at vide efter bog nummer to - er, at jeg er god til at fastholde en nerve, en spænding. Selv er jeg mest tilfreds med den nyeste af mine bøger. Lige for øjeblikket i hvert fald. Den har den mørke, gotiske side, som jeg ikke rigtig troede, jeg havde i mig. Samtidig med, at det også er en morsom bog. Jeg har fastholdt den humor, jeg lagde an til i nummer to. Det nye, som jeg er rimelig glad for, at jeg åbenbart har kunnet, er at give den en mørk dybde - selv om den jo er ren underholdning."

"Men den rummer også alvoren. Der kommer politisk perspektiv ind i den. Den foregår i 2016, sidst i oktober, begyndelsen af november. Det var dér, Trump blev valgt. Der er et link mellem den forfærdelige organisation og det ekstreme højre."

Lav-kaste at udgive selv Efter tæt på 30 år i avisbranchen - de 24 af dem på B.T. som kulturjournalist, musikredaktør og kulturredaktør - gør Jan Eriksen sig nu primært i digitale medier. Her har på Mediano Music lavet en del dybdegående musikerinterviews og -portrætter som podcasts.

"Dem vil jeg koncentrere mig lidt om i en periode. Og så har jeg fået ideen til den næste krimi. Jeg kan godt lide, at mine to seriøse bøger til dels foregår i udlandet. Det kommer den næste også til. Og den kommer ikke til at ligne nogle andre krimier," siger Jan Eriksen - og uddyber:

"Generelt er mange af de danske krimier enormt forudsigelige. Så meget kan jeg sige. Det er ærgerligt. Jeg har stor respekt for, at de krimier har et stort publikum. Men historien i min næste krimi kommer ikke til at ligne noget andet. Persongalleriet vil dog være det samme. Der går sikkert tre-fire år, før den kommer. Som der gør hver gang. For det er jo noget, jeg gør, når jeg sidder på altanen og nyder solen. Det er hobby."

Og sådan skal det blive ved med at være.

"Min fordel ved ikke at være tilknyttet et fast forlag er, at jeg har friheden til fuldstændigt at styre det selv. Arbejdsmæssig frihed er noget, jeg sætter stor pris på her i mit seniorliv," siger Jan Eriksen - og slutter:

"Det er jo lidt lav-kaste i bogbranchen at udgive sin bog selv. Men det er jeg fuldstændig ligeglad med. Mit projekt er større end, hvad nogen i branchen end måtte mene om det. Projektet var, at min ven skulle have den bog."