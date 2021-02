Se billedserie -Jeg vil personligt ikke love vælgerne at stoppe letbanen, hvis jeg får flertal efter valget. Heller ikke, selv om jeg ved, at det er lige præcis det, mange borgere gerne vil høre, siger borgmester Sofia Osmani.

Send til din ven. X Artiklen: Derfor går Sofia Osmani ikke til valg på at trække Lyngby ud af letbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor går Sofia Osmani ikke til valg på at trække Lyngby ud af letbanen

Læs her, hvorfor borgmesteren ikke tror, at det er realistisk for Lyngby at forlade letbanesamarbejdet.

Det Grønne Område - 03. februar 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Håbet er som bekendt lysegrønt, og her i det grønne område håber man, at håbet er mørkegrønt. I hvert fald, når det drejer sig om letbanen.

Debatten raser stadig, og mange lokale debattører fæster deres lid til, at miraklet sker, og de lokale politikere bliver enige om at trække Lyngby ud af letbanesamarbejdet.

Men dét løb er kørt. Kontrakterne er underskrevet. Entreprenørerne arbejder på højtryk. Og politikerne er ikke enige.

Som kommunalbestyrelsen er sammensat lige nu med sine 21 medlemmer, så er der ti ærklærede modstandere: De konservative. Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten mønstrer ni. Og så er der de to tidligere Venstre-folk, løsgængerne. De vil kunne ændre flertallet, Henriette Breum og Inge Sandager, men selv hvis de gør det, er det en utopi at tro, at Lyngby kan trække sig fra letbanesamarbejdet, understreger borgmester Sofia Osmani (K) over for Det Grønne Område.

Og hun fastslår, at hun ikke vil love at stoppe letbanen, hvis hun og Konservative får flertal efter kommunalvalget 16. november i år.

"Loven er vedtaget i Folketinget, Letbaneselskabet er etableret, og kontrakterne er underskrevet. Lyngby-Taarbæk er dermed ikke længere en selvstændig part i projektet. Vi er en del af en samlet ejerkreds. Vi kan derfor heller ikke længere udtræde egenhændigt. Så selv om en enig kommunalbestyrelse måtte ønske at træde ud, ville vi ikke umiddelbart kunne gøre det. Vi kan alene udtræde efter de øvrige ejeres accept, både de øvrige kommuner og Region Hovedstaden," siger hun:

"Jeg kan i dén grad godt forstå frustrationen over anlægsarbejdet. Særligt de nærmeste naboer er meget hårdt ramt. Kontrakterne giver entreprenørerne nogle rettigheder, vi ikke kan ændre på, så vi kan ikke forhindre arbejdet eller fjerne alle gener. Men vi kan sige nej, hvis der søges dispensationer, blive bedre til at føre tilsyn med arbejdet og sikre, at borgerne ved, hvor de kan henvende sig, når der er problemer. Det ved jeg også, at Teknik- og Miljøudvalget er meget optaget af."

De øvrige kommuner Sofia Osmani tror ikke på, at de øvrige kommuner i letbanesamarbejdet vil lade Lyngby-Taarbæk slippe ud af letbanen - hvis altså politikerne i Lyngby-Taarbæk bliver enige om at ville forlade samarbejdet.

"Jeg har ærligt talt svært ved at se, hvilken interesse de øvrige kommuner skulle have i, at Lyngby-Taarbæk udtræder af projektet - eller får gennemført væsentlige ændringer af linjeføring eller teknologi. Alt andet lige vil sådanne ændringer gøre projektet dyrere for borgerne i de øvrige kommuner. Og det vil ingen kommunalbestyrelse med respekt for sig selv frivilligt acceptere," fastslår hun.

Sofia Osmani afviser, at hun som borgmester tager initiativ til en henvendelse til de øvrige kommuner om Lyngby-Taarbæks udtræden af letbanesamarbejdet.

"Det er naturligvis fristende, men det er nu engang sådan, at man ikke bare kan genoptage en allerede afgjort sag. Vi har stemt, om vi skal være med i projektet eller ej - og så kan sagen ikke bringes op igen, medmindre der kommer væsentlige nye oplysninger om grundlaget for beslutningen," siger hun til Det Grønne Område:

"Selv om det måske kan synes urimeligt, særligt når man som jeg ønskede et andet udfald, så giver reglen god mening. Uden en sådan regel kunne et mindretal jo tage afsluttede sager op igen og igen og igen. Og dermed ville et flertal aldrig kunne føre en beslutning ud i livet. Når en beslutning er truffet, så er sagen afgjort. På samme måde kan vi som kommune heller ikke trække en tilladelse eller en afgørelse tilbage, blot fordi vi politisk skifter mening eller flertallet i kommunalbestyrelsen ændrer sig. Vi må I sådanne sager leve med de beslutninger, der nu engang er truffet. Også dem vi ikke bryder os om."

Letbanen i valgkampen Over for Det Grønne Område slår Sofia Osmani fast, at hun ikke vil gå til valg på at stoppe letbanen efter kommunalvalget til efteråret:

"Vi skal have en fri og åben debat om alt, hvad der optager borgerne. Jeg har ikke personligt en interesse i at holde debatten kørende, men jeg anerkender, at den er der, og at vi som politikere derfor må forklare vores synspunkter og vores handlerum. Det, der bekymrer mig er, hvis vi som politikere taler for løsninger, der åbenlyst ikke er mulige," siger hun - og fortsætter:

"Jeg vil personligt ikke love vælgerne at stoppe letbanen, hvis jeg får flertal efter valget. Heller ikke, selv om jeg ved, at det er lige præcis det, mange borgere gerne vil høre. Som tingene er, kan sådan et løfte nemlig ikke indfries, og så vil det i min optik vil være urealistisk og dermed også uærligt at udstikke det. Men jeg kan love, at jeg - hvis chancen byder sig - vil stemme nej igen, om end jeg også må understrege, at sandsynligheden for, at den situation opstår, er meget lille. Og så må jeg leve med, at der er enkelte, der synes, at det er for dårligt, at jeg ikke vil love at stoppe projektet. Jeg tror sådan set godt, at langt de fleste kan forstå, at der af og til er forskel på, hvad man kunne ønske sig, og hvad man kan indenfor lovens rammer."

Sofia Osmani understreger samtidig, at hun - når nu beslutningen er truffet - vil arbejde positivt for, at Lyngby-Taarbæk får det bedste ud af letbaneprojektet.

"Jeg har allerede accepteret flertallets beslutning og gør alt, hvad jeg kan, for sikre den bedst mulige implementering, når nu ikke det kan være anderledes," siger hun - og slutter:

"Sådan er spillereglerne i et demokrati. Men skulle der i fremtiden opstå en situation, hvor vi får muligheden for at gentænke projektet - for eksempel, fordi der sker væsentlige ændringer, der skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser - så vil jeg da gribe chancen og se, om ikke vi kan stoppe både ledninger og skinner gennem byen. Den ene tilgang udelukker ikke den anden."