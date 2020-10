Undersøgelsen "Danmark i Bevægelse" vil kortlægge potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive. Pressefoto

Derfor får mange af os et brev i E-boks nu: Vil kortlægge bevægelsesvaner

400.000 borgere i Danmark modtager spørgeskema i e-Boks i denne uge

Det Grønne Område - 21. oktober 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

For mange er cykelturen hjem fra arbejde eller gåturen med hunden en naturlig del af hverdagen. Nogle bevæger sig for sundhedens skyld, andre for velværets eller for det sociale samvær med vennerne eller i den lokale idrætsforening. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.

Derfor har forskere ved Syddansk Universitet i samarbejde med landets kommuner sat sig for at undersøge, hvor meget vi egentlig bevæger os i Danmark, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet.

Cirka hver tiende voksen over 15 år vil i løbet af uge 43 modtage et spørgeskema i deres e-Boks under overskriften 'Danmark i Bevægelse'.

Vind 10.000 kroner Er man en af dem, der modtager skemaet, kan man ud over at bidrage til Danmarks største nationale måling af bevægelsesvaner være med i lodtrækningen om 10.000 skattefrie kroner.

Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, for eksempel cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder.

På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive.