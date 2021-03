Derfor er vejarbejdet ved Buddingevej forsinket

Så er der forsinkelse. Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde med at flytte spildevandsledninger har de seneste måneder strakt sig over store dele af Buddingevej - lige fra Engelsborgvej til kommunegrænsen til Gladsaxe.

"På strækningen skal der trækkes store ledninger mellem byggegruberne, og det arbejde er blevet besværliggjort af både vintervejret og af store sten i undergrunden. Derfor forventer Barslund, at denne del er færdig sidst i maj. Når arbejdet nærmer sig afslutningen, skal spunsjernet trækkes op af jorden. Vi informerer om den del af arbejdet, når vi kender tidspunktet mere præcist. Vi beklager de gener, som arbejdet og forsinkelsen giver for beboerne i området," skriver Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Det er en skånsom metode for naboerne, og den kræver som udgangspunkt ikke opgravning. Men også her har undergrunden givet nogle problemer. Der er mange store sten, og derfor har det enkelte steder været nødvendigt at grave ned og fjerne forhindringerne.

På den kortere bane går håndværkerne i gang med at flytte ledninger på strækningen mellem Kærmindevej og Nybrovej. Det sker efter planen til maj, men det er endnu lidt usikkert.

Her skal man etablere ny spildevandsledning, og det foregår ved opgravning. Det betyder, at man desværre er nødt til at spærre indkørslerne på den lige side. Håndværkerne vil også afspærre en del af Buddingevej, men biler kan passere i begge retninger, skriver Lyngby-Taarbæk Forsyning.