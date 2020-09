Se billedserie De røde prikker kom på plads i sidste uge langs cykelstierne og sidder så godt fast i virkeligheden, at de nok overlever en shitstorm på nettet. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Derfor er prikkerne godt for byen - mener nogle: DTU's prikker skaber debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor er prikkerne godt for byen - mener nogle: DTU's prikker skaber debat

Spild af skattekroner eller et bæredygtigt initiativ, der binder byen sammen?

Det Grønne Område - 10. september 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 134.000 kroner røde og blå prikker mellem DTU i Lundtofte og Lyngby centrum. Et opslag på Det grønne områdes facebook-side i sidste uge har skabt lidt debat om kommunens nye udsmykning på cykelstierne langs Toftebæksvej-Lundtoftevej.

De grundlæggende oplysninger er, at Lyngby-Taarbæk Vidensby i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, DTU, Polyteknisk Forening og Handelsforeningen står bag projektet, som kommunen altså finansierer med de 134.000 kroner. Tanken er at binde centrum og DTU bedre sammen, at gøre det lettere for de studerende og andre fra DTU at finde ind til Lyngby, gerne på cykel.

Undren og skattestigning På facebook er der ikke udelt begejstring for projektet og der spørges blandt andet; 'hvordan i alverden finder de frem til lyngby, er der blå prikker på vejen fra Usa, England, Kina osv?' og kommenteres; 'Kommunen svømmer åbenbart i penge, ingen grund til at hæve skatten når politikerne sløser dem bort på så ligegyldige ting.'

Også andre medier opdagede projektet, blandt andet måtte formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF) en tur i Lorry:

"Det handler om at gøre cyklen til det lette valg, og der kan vi se, at ikke alle studerende og ansatte på DTU bruger den hurtigste og sikreste cykelvej," sagde han TV 2 Lorry.

Enkle greb og små midler I det hele taget er der ikke nogen af de, der har brugt tid på at udtænke prikkerne, der synes det er andet end en god idé:

"Ideen om at binde Lyngby C bedre sammen med DTU, ved både fysisk og mere synligt i folks bevidsthed, at tydeliggøre en sikker og hurtig transportvej i mellem DTU og Lyngby by - gennem etableringer af markeringer på den 2,3 km cykelrute - er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi med enkle greb og små midler, kan skabe mere bæredygtig transport, der både er sundere og grønnere end at tage bilen," siger Charlotte Algreen der er formand for Bæredygtighedsudvalget.

Hun følges op af Søren Sandgaard, der er formand for Polyteknisk Forening:

"At understøtte cyklisme, få folk til at ændre transport vaner og derved minimere mængden af biler på vejene, vil minimere CO2 udledningen, folk får rørt sig mere - alt sammen noget der gavner os alle i kommunen. Ved at opmarkere cykelstien har man tydeliggjort forbindelsen mellem DTU og Lyngby centrum. Således inviteres vi studerende ind til bylivet, hvilket vi selvfølgelig er glade for," mener han.

Kortere end sit rygte "Byen er jo også de studerendes by. I alt for mange år har afstanden været opfattet som lang, selvom vejen faktisk er kort. Prikkerne er en god vejviser som understreger, at vi er en sammenhængende by, hvor studerende, borgere og handlende sammen skaber bylivet og benytter byens mange muligheder og tilbud," siger Michael Dupont, der er formand for Handelsforeningen.

Der er også positive kommentarer på avisens Facebook, men vi slutter med en lidt konstaterende af slagsen:

'DTU er ikke til at overse og Google map er opfundet.'