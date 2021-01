Tendensen lige nu er, at børnene og de unge mødes på tværs af kommuner. Der er derfor både tale om børn og unge Lyngby-borgere og om børn og unge fra Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og København, som har den utryghedsskabende adfærd, oplyser politiet. Foto: Lars Schmidt

Derfor er ballademagerne endt i Lyngby

Politi og SSP fortæller, at de unge, der i øjeblikket samles i den centrale del af Lyngby, kommer fra flere forskellige kommuner.

Det Grønne Område - 30. januar 2021 kl. 08:21 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Nordsjællands Politis forebyggelsescenter, som områdebetjent Kim Vinholdt er en del af, er geografisk placeret i Hillerød.

Her mødes alle områdebetjente i Nordsjællands Politikreds på ugentlig basis. Møderne bliver brugt til at orientere hinanden. Her udveksler betjentene tendenser - blandt andet i forhold til risikoadfærd hos børn og unge i de respektive kommuner.

Og der er et sammenfald mellem de unge, politiet møder i andre kommuner, og dem, som politiet nu også møder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Det kan derfor tyde på, at de unge er blevet presset ind imod byen andre steder fra i et forsøg på at være i fred. Tendensen lige nu er, at børnene og de unge mødes på tværs af kommuner. Der er derfor både tale om børn og unge Lyngby-borgere og om børn og unge fra Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og København, som har den utryghedsskabende adfærd. Lyngby-Taarbæk Kommune er mere plaget af unge med utryghedsskabende adfærd nu end for et år siden, og vi gør, hvad vi kan for at dæmme op for det," siger Kim Vinholdt.

Han er overbevist om, at coronasituationen også spiller ind på de unges adfærd.

"De unge har ikke ret meget at foretage sig udenfor hjemmets fire vægge. Klubberne, hvor de er vant til at komme, skaterbanen i Gentofte samt forenings- og fritidstilbud er lukkede. De børn og unge, der i forvejen har det svært, bliver mere tydelige i gadebilledet, fordi de unge, som ikke er udsatte - og som tæller langt de fleste i Lyngby Taarbæk Kommune - er derhjemme og ikke ses i gadebilledet, som almindeligvis," siger Kim Vinholdt.

Hvem er de unge? Politiet har et ret godt billede af, hvem det drejer sig om - og kender langt de fleste af de børn og unge, der samler sig i grupper på tværs af kommunegrænser.

Det er ofte de samme børn og unge, der benytter sig af de samme geografiske steder. Og for Kim Vinholdt er det vigtigt at pointere, at selv om de unge optræder i større grupper, så er det langt fra alle i gruppen af unge, der er utryghedsskabende, og som begår overtrædelser af den ene eller anden karakter.

"Alt i alt er det mit skøn, at det drejer sig om 20-25 børn og unge i forskellige grupper, og som ikke nødvendigvis kender hinanden, der færdes i Lyngby C. Ud af disse er cirka 20 procent af dem unge fra Lyngby-Taarbæk Kommune," siger Kim Vinholdt.

Brug for beviser En del frustrerede læsere undrer sig over, hvorfor politiet ikke gør noget mere og slår hårdere ned på ballademagerne. Men sanktioner kræver håndfaste beviser.

"Det kræver konkrete beviser og gode vidneudsagn i forbindelse med en lovovertrædelse, før politiet kan sanktionere. Hvis de borgere, der anmelder hændelser som for eksempel oplevelse af truende adfærd, ikke er konkrete og ikke kan udpege gerningspersonerne, eksempelvis på signalement, så har patruljerne svært ved at identificere de mest højtråbende og meget risikovillige børn og unge, der egentlig skaber utrygheden eller begår lovovertrædelsen. Andre anmeldere ønsker at være anonyme. Det vanskeliggør også en sanktion mod barnet eller den unge," siger Kim Vinholdt.

I øjeblikket patruljerer Nordsjællands Politi dagligt Lyngby.

"Politiets tilstedeværelse gør, at de unge forståeligt nok ikke forsætter deres adfærd, når vi kommer, fordi de godt ved, at der er konsekvenser. Men kan politiet ikke bevise en straffelovsovertrædelse, så bliver der ikke en sag ud af det. Politiets pligt er at håndhæve loven med retfærdighed. Det er også derfor, at det tager tid at lave en ordentlig og solid efterforskning," siger Kim Vinholdt.

Brug for bred indsats Vicepolitiinspektør Brian Grayston erkender også, at der er et problem i Lyngby i øjeblikket,

”Jeg kan godt forstå, at borgerne er voldsomt frustrerede over den her adfærd, og der er grund til bekymring, især fordi mange af dem er så unge. Det er et signal om, at der er noget galt. De unge bliver skrevet af politiet, hvis de bliver taget i en forseelse fx hærværk, tyveri, eller er i besiddelse af hash. Men vi kan ikke sigte de unge for at smide med madpapir. Derfor er der brug for en bred indsats,” siger Brian Grayston.

