Derfor bliver samlingen af Musikskolen forsinket

Den kommende musikskole forsinkes på grund af manglende lokaler. Samtidig bliver skolen en del af Kongens Lyngby Programmet

Det Grønne Område - 16. august 2021

Kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk har efter anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der i forbindelse med 'Kongens Lyngby Programmet' skal findes nye lokaler til Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole. De nye lokaler skal have plads til både undervisning, administration og prøvesal på 2.300 kvadratmeter. Samtidig skal der også ses på muligheden for etablering af en koncertsal udover de 2.300 kvadratmeter.

'Kongens Lyngby Programmet' sætter retning for fremtidens byudvikling af Kongens Lyngby centrum. Kommunalbestyrelsens sender opgaven om at tegne en samlet udviklingsplan for centrum i udbud til rådgiverteams og vil få besvarelser på disse i løbet af 2021 og 2022.

"Musikskolen er et vigtig aktiv for kommunen, og vi er beriget med dygtige lærere og engagerede elever. Musikskolens fysiske rammer har de seneste år været præget af flere genhusninger på grund af vandskader og skimmelsvamp i de ellers anvendte bygninger. Det har været en frustrerende situation for både lærere og musikskole. Det er derfor vigtigt for os, at vi får udarbejdet en fremtidig plan for musikskolen", siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen og supplerer:

"At Musikskolen bliver en del af 'Kongens Lyngby Programmet' betyder, at der går lidt længere tid inden, vi kan stå med en indflytningsklar bygning - men jeg er sikker på, at det er godt givet ud."

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Kasper Langberg siger:

"Vi ønsker som del af 'Kongens Lyngby Programmet', at kunst- og kulturlivet bliver en meget mere integreret del af byen og er med til at præge bybilledet og bylivet. Her er Musikskolen vigtig med masser af liv omkring musikskoleaktiviteterne både om dagen og om aftenen. En mere samlet lokation giver også bedre mulighed for nye musiske fællesskaber for musikskoleeleverne og nye musiske samarbejder med fx folkeskoler, ungdomsuddannelser, daginstitutioner og seniorer."

Jk