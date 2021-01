Se billedserie I 2019 var der masser af juble over på Lyngby Stadion. Her fejrer Christian Nielsen en sejr med klubbens fans. Foto: Fodboldbilleder.dk Christian Nielsen måtte mange gange i løbet af 2020 slå opgivende ud med armene. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Derfor blev Danmarks 'måske bedste træner' fyret

Meget få personer har noget negativt at sige om Christen Nielsen. Alligevel er han blevet fyret - fordi han ikke kunne skabe resultater på banen og blandede sig for meget i organisationen

Det Grønne Område - 13. januar 2021 kl. 06:00 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

En kold novemberdag fik cheftræner Christian Nielsen en bold i hovedet under træningen. Han faldt groggy til jorden, og en efterfølgende lægeundersøgelse viste hjernerystelse, lædering af kæben og et piskesmæld.

Christian Nielsen var sygemeldt på ubestemt tid, men den 20. december var han for første kamp tilbage på Lyngby Stadion for at overvære superligaopgøret mod AaB. 24 timer senere fik han besked om, at han var fyret.

Vi skuer tiden et par år tilbage.

Perfekt start Da Mark Strudal i november 2018 fik stukket en fyringsseddel i hånden, lå det lige til højrebenet at vælge assistenttræner Christian Nielsen som hans afløser.

Christian Nielsen havde Danmarks højeste trænereksamen, men havde primært stået i spidsen for ungdomshold. Skeptikere pegede også på, at den 'bløde' træner manglede karisma og måske ikke kunne sætte sig i respekt.

Alle forbehold blev gjort til skamme. Christian Nielsen hev Lyngby op af dyndet i bunden af 1. division og afsluttede sin første sæson med oprykning til Superligaen.

Præstationen gjorde ham til kandidat til titlen som årets træner i konkurrence med FCK's Ståle Solbakken og AGF's David Nielsen, og i maj 2019 belønnede Lyngby ham med en ny kontrakt frem til sommeren 2022.

Den kontrakt er nu revet i stykker.

Resultaterne udeblev Og hvorfor nu det?

Den indlysende svar er, at Lyngby under Christian Nielsen har haft et forfærdeligt efterår med kun 4 point for 13 kampe og ligner en oplagt nedrykker til 1. division.

Ikke en eneste sejr er det blevet til, og i de fleste andre danske topklubber ville det også havde medført en fyreseddel til træneren. Også selv om Lyngby Boldklub på grund af sin beskedne økonomi næppe kunne forvente en placering i den øverste halvdel af Superligaen.

"Isoleret er det ikke en katastrofe for os at overvintre som nummer 12, men virkeligheden er jo desværre, at holdet i hele 2020 blot har vundet to kampe og ved flere lejligheder har været alt for langt fra dér, hvor vi ønsker at være rent pointmæssigt, spillemæssigt og ikke mindst strategisk. Christian er en klubmand, og han har været med i en af de mest fantastiske perioder i Lyngby. Det skylder vi ham en kæmpe tak for, og på bundlinjen står, at Christian på trods af årets resultater tog stafetten på et meget svært tidspunkt og formede en utrolig oprykning og også lykkedes med at overleve det første år i Superligaen", lød det i pressemeddelelsen fra Lyngby Boldklubs adm. direktør, Andreas Byder.

Og så tilføjer han:

"Derudover har vi også haft samarbejdsudfordringer i den sportslige afdeling, som gør, at vi er nødt at agere på flere fronter".

Blandede sig for meget Så samarbejdsproblemer er også en årsag til fyringen

En moderne træner skal mestre utroligt meget både på og uden for banen. Han skal kunne kommunikere med de spillere, der er på banen, og med dem, der sidder på udskiftningsbænken og på tilskuerpladserne, han skal have tæt kontakt med trænerstaben, med ledelsen, med bestyrelsen og hele den øvrige organisation.

Den opgave tog Christian Nielsen på sig, men måske for meget. Ifølge kilder i Lyngby Boldklub blandede Christian Nielsen sig for meget i de forskellige afdelinger, så han kom til at skygge for klubben.

Især forholdet mellem Christian Nielsen og sportschef Birger Jørgensen fungerede ikke perfekt. De to nøglepersoner modarbejdede hinanden, så det skadede udviklingen i klubben.

Resultatet var, at Birger Jørgensen i oktober gik til ledelsen og bad om en længere ferie.

Ny træner med nye ideer Mens Christian Nielsen var sygemeldt, overtog Carit Falch midlertidigt ansvaret som cheftræner. Han var få måneder inden blevet ansæt som cheftræner for klubbens U19-hold og praktiserede en mere offensiv og boldbesiddende tilgang til spillet i Superligaen, og selv om det ikke gav sejre, var der klar forbedring.

I pokalkampen mod SønderjyskE og årets to afsluttende superligakampe mod AaB og Vejle var Lyngby klart dominerende, men sejre blev det ikke til.

"Carit har stået i spidsen for holdet i en vanskelig tid, men har på ganske kort tid vundet hele husets tillid. Han har fået vores Lyngby-udtryk tilbage på banen og har givet spillerne troen på, at overlevelse er mulig. Han har desuden et rigtig godt blik for, hvem af de unge på akademiet, der kan bidrage på førsteholdet både nu og i fremtiden, og derfor synes vi, at Carit på flere områder er den rigtige cheftræner for Lyngby Boldklub", siger Andreas Byder i pressemeddelelsen.

Carit Falch har især haft succes med at give selvtillid til spillere som Mathias Hebo, Marcel Rømer og Kevin Tshiembe, der var gået i stå under Christian Nielsen.

Sportschefen forflyttet Det er ikke kun på trænerposten, at Lyngby har foretaget omrokeringer.

Mest opsigtsvækkende er det, at Birger Jørgensen, der er medejer af Lyngby Boldklub, er rykket et skridt ned i hierarkiet og ikke længere skal fungere som sportschef. Han får fremover ansvaret for kontakten til DBU og Divisionsforeningen, ligesom han skal virke som scout og have ansvaret over for kommunen, ikke mindst i forhandlingerne om overtagelsen af Lyngby Stadion.

"Vi er glade for, at Birger har takket ja til en ny rolle i klubben, hvor hans mangeårige erfaring fra dansk fodbold, hans kontakter internationalt og lokale engagement her i Lyngby kommer os til gavn, ligesom vi bibeholder en stor ressource i relation til arbejdet med Divisionsforeningen og DBU. Vi står overfor et ekstremt vigtigt 2021, hvor Lyngby Stadion skal i udbud, og hvor klubben skal tage næste skridt, og dér har Birger en rolle at spille til gavn for hele klubben", udtaler Andreas Byder.

Posten som sportschef er i stedet fordelt på direktør Andreas Byder og akademichef Nicas Kjeldsen med den tidligere Lyngby-spiller og bestyrelsesmedlem, Mikkel Bo Jensen, på siden. Han er også medejer af Lyngby Boldklub og med i Friends of Lyngby.

Andreas Byder sidder dog formentlig kun i udvalget, indtil en ny sportschef er fundet. Klubben ved endnu ikke, hvornår man kan offentliggøre navnet på en eventuel ny sportschef, men understreger over for Det Grønne Område, at man vil tage sig den tid, det tager.

Tur-retur? Og så tilbage til Christian Nielsen.

Kort efter sin udnævnelse til cheftræner sagde han i et interview til DGO, at hans eneste bekymring ved sit nye job var, at det kunne betyde, at han skulle sige farvel til Lyngby Boldklub:

"I mit job er det sådan, at man kan blive fyret eller ikke få sin kontrakt forlænget, og så er man ude. Det vil jeg have det svært ved, for mit hjerte banker for Lyngby Boldklub".

Man ved aldrig, men meget tyder på, at Christian Nielsen ikke vender tilbage til et trænerjob i Lyngby.

Hovedpersonen selv har ikke ønsket at udtale sig om fyringen til DGO.

