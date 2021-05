Fra besøget ved Restaurant Røde Port, fra venstre: Forbundsformand for 3F, Per Christensen, direktør for Bakken, Ole Andersen. skatteminister Morten Bødskov og restauratør Tine Sarring, indehaver af Restaurant Røde Port. Foto: Martin Kubert

Derfor besøgte han Bakken

Skatteminister Morten Bødskov og 3F-formand Per Christensen var forbi for at høre om, hvordan corona-hjælpeordningerne virker.

Det Grønne Område - 18. maj 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Skatteminister Morten Bødskov og 3Fs formand Per Christensen besøgte tidlig mandag morgen Bakken og restaurant Røde Port for at høre om brugen af hjælpeordninger på skatteministeriets område og branchens aktuelle udfordringer.

Det blev også til en snak om branchens udfordringer oven på corona. Her fik Tine Sarring fra Røde Port og Bakkens direktør Ole Andersen mulighed for at beskrive de tiltag Bakken har taget under pandemien og de ønsker, man har til yderligere genåbning

Budskabet fra skatteministeren var klart: A-skattelån har været en stor hjælp for danske virksomheder - blandt anet restauranter.

"Det er helt afgørende for regeringen, at de danske virksomheder og lønmodtagere kommer godt gennem krisen. Derfor har vi stillet låneordninger til rådighed for virksomhederne, og det har vist sig at være en god idé. Mange har haft brug for den hjælpende hånd, som regeringen og Folketinget har rakt ud," sagde Morten Bødskov.

Han fremhævede som et eksempel, at hovedstadens små og mellemstore virksomheder har fået rentefrie skattelån for knap 1,4 milliarder kroner.

"Det har været godt for mig at se, hvordan en virksomhed her på Bakken har haft glæde af de ordninger, vi har stillet til rådighed. Nu glæder jeg mig over, at restauranter og andre igen er åbnet. Det lover godt både for deres økonomi, men også for samfundets," sagde Morten Bødskov.