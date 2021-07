Se billedserie Et af initiativerne i det nye projekt, der skal fremme byliv og kultur i byen, er en vippebænk på Johannes Fogs Plads. Foto: Line Barklund

Send til din ven. X Artiklen: Der skal mere fokus på liv og kultur i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der skal mere fokus på liv og kultur i byen

De lokale politikere har nu sat penge af til at skabe flere oplevelser og mere liv i byen. Det helt store signaturprojekt bliver Fantasydage på Frilandsmuseet til efteråret.

Det Grønne Område - 12. juli 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Borgere og besøgende kan se frem til, at der vil blive skabt endnu flere aktiviteter og tiltag i byen. Med budgetaftale 2021-24 har Kommunalbestyrelsen afsat økonomiske midler af til projekter, der skal videreudvikle og fremme bylivet og kulturen.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen ser frem til, at projektet for alvor kommer i gang.

"Der sker allerede meget i kommunen, men med de tilførte midler vil man kunne opleve en videreudvikling og mulighed for at få skabt endnu mere liv og aktivitet i byen," siger Mette Schmidt Olsen.

Fakta Med budgetaftale 2021-24 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til projektet Byliv og Kultur i 2021 stigende årligt fra 2022 frem til 2024. Dele af midlerne kan anvendes til samfinansierede projekter med kommunens handels- og erhvervsliv. Der er tale om et projekt og ikke en pulje, og man kan derfor ikke søge om midler. Men man er altid velkommen til at kontakte citykoordinator Line Barklund med forslag til initiativer. Med budgetaftale 2021-24 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til projektet Byliv og Kultur i 2021 stigende årligt fra 2022 frem til 2024. Dele af midlerne kan anvendes til samfinansierede projekter med kommunens handels- og erhvervsliv. Der er tale om et projekt og ikke en pulje, og man kan derfor ikke søge om midler. Men man er altid velkommen til at kontakte citykoordinator Line Barklund med forslag til initiativer. Hun fortæller, at det kommer til at ske ved et endnu større udbud af varierede pop-up aktiviteter hen over året. Aktiviteter der primært kommer til at foregå udendørs. Derudover vil der være et stort signaturprojekt på Frilandsmuseet med fokus på fantasy og eventyr. Endelig giver initiativerne også mulighed for at bruge byens rum på helt nye måder med afprøvning af midlertidig indretning, udsmykning og møblering.

Handelsrute og vippebænk De første initiativer er allerede sat i værk. Stadsarkivet og Handelsforeningen har indgået et samarbejde og har udviklet "Handelsruten før og nu", der har til formål at sætte fokus på byens historie og handelsliv. På 15 forskellige spots i Hovedgaden, og et enkelt på Klampenborgvej, er der klistermærker på fortovet med QR-koder. Når man scanner dem, får man historier om byens butikker og bygninger i gamle dage og i dag.

På Johannes Fogs Plads bag Magasin og Kinopalæet er der opsat en midlertidig bænk, der kan vippe. Den har til formål at anvende byrummet på en ny måde og give borgerne en anderledes og sjov oplevelse, når de opholder sig på torvet. Bænken vil i august blive flyttet til Likørstræde.

Fantasy og eventyr I projektet er der hvert år afsat midler til et stort signaturprojekt. I år er signaturprojektet "Fantasydage på Frilandsmuseet". Det er et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Eventyrridderne og Frilandsmuseet. Fra den 10.-12. sep. vil Frilandsmuseet blive forvandlet til et fortryllet land med eventyr, mystik og magi. Museet vil for en weekend blive befolket af alt fra riddere og elverprinsesser, til orker, trolde, hekse, feer, stormtropper og Jedi-riddere. Fantasydagene vil også afspejle sig i selve bybilledet hen over sommeren.

Citykoordinator Line Barklund er projektleder på byliv og kultur.

"Det er jo fantastisk, at der er tilført ekstra økonomiske midler til at fremme bylivet og kulturen. Der sker allerede meget i byen, men nu er der mulighed for at videreudvikle og skabe endnu flere aktiviteter og tiltag til glæde for borgerne og byen. F.eks. arbejdes der lige nu og her på "Kgs. Lyngby - Din sommerby", hvor man hver lørdag, frem til slutningen af august, kan opleve forskellige arrangementer i bybilledet lige fra byvandringer og børneteater til musik, bevægelse og storytelling.

relaterede links