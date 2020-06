Se billedserie Prinsessestien fører ind i åmosen, hvor fremtiden kan blive meget vådere. Foto: Frank S. Pedersen

Der har været lavt vand længe: Hvad sker der med Åmosen, når vandet stiger?

Åmosens fremtid skal afgøres med åben dialog, mener udvalgsformand Sigurd Agersnap.

Det Grønne Område - 05. juni 2020 kl. 16:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad bliver konsekvensen for biodiversiteten og miljøet, når vandet stiger i Lyngby Åmose? Det er spørgsmål, som Teknik- og Miljøudvalget gerne vil have belyst.

Anledningen var en gennemgang af kommunens rådgiveres bud på tilgængeligheden for mennesker på stierne i mosen. Cowi foreslår, at træ-gangbroer i Åmosen skal erstatte de aktuelle grusstier. Dele af stisystemet står ofte under vand, fordi grusstierne synker ned i mosen. Samtidig forventer kommunen, at vandstanden i Lyngby Sø hæves med otte centimeter.

"Det er ikke helt nogen, der ved hvorfor, men vandstanden har i flere år været for lav, det er noget, der kan reguleres ved møllerne," forklarer Sigurd Agersnap (SF), der er formand for udvalget.

Grus er unaturligt Kommunen vedligeholder stierne med grus, som man dog godt ved er er et unaturligt element i mosens sårbare natur. 'Gruset ændrer lokalt på de naturlige jordbundsforhold, som har betydning for flora og fauna,' skriver kommunen selv i mødedagsordenen.

Cowi vurderer, at trægangbroerne er den stitype, som bedst tilgodeser natur og rekreative interesser. I tre Løsningsforslag peger rådgiverne på forskellige kombinationer af brede og smalle 'boardwalks', samt stier, hvor vedligeholdelsen skal nedprioriteres på grund af få brugere.

På den brede trægangbro-model er det muligt at cykle. Det er ikke muligt på den smalle model. Alle løsninger gør det muligt at cykle på Prinsessestien og den tværgående sti fra Virum til Nybro.

Usand påstand Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening er ikke bejstret for Cowis forslag. Formand Hans Nielsen skriver i et brev til kommunalbestyrelsen, blandt andet at: 'COWIs påstand om, at projektet vil sikre borgerne en større rekreativ oplevelse i Lyngby Åmose end i dag og tage hensyn til den sårbare og værdifulde natur er usand - projektet vil forringe den rekreative oplevelse og skade den sårbare og værdifulde natur langs stierne.'

Især peger foreningen på, at det vil gå ud over den butsnudede frøs yngleområder, hvis der etableres brede stibroer i åmosen. Frøen er fredet og dens ynglevandhuller er beskytttet af Naturbeskyttelsesloven.

Åben dialog Foreningen foreslår, at den nuværende bredde på stierne bevares, og at man sikrer sig mod oversvømmelse ved at hæve stierne og fundere med jordskruer i den faste undergrund. Og at kommunen skal 'indbyde brugerne af Åmosen, borgerne i Sorgenfri og natur- og miljøorganisationerne til et offentligt møde om COWIs projekt, inden der træffes beslutning om at fremme det.'

Og forslag er velkomne, siger udvalgsformand Sigurd Agersnap.

"Vi lægger op til en åben dialog, på linie med det naturfredningsforeningen gerne vil have. Vi synes også, at det ført og fremmest skal handle om naturen," slutter han.