Der er sat turbo på renovering af Trongårdsskolens svømmehal

Efterfølgende viste et bygningssyn, at også fliser i bassin og bassinkant trænger til udskiftning, og flere midler blev derfor afsat. Indtil videre er der dog ikke sket noget. Svømmehallen er endnu ikke blevet renoveret.

FAKTA Sagen kort

28. juni 2018 blev der afsat 4,057 mio. kr til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter, vinduer, døre og belysning i Trongårdsskolens svømmehal.

Efterfølgende viste et bygningssyn, at også fliser i bassin og bassinkant trænger til udskiftning.

Kommunalbestyrelsen afsat 2. maj 2019 yderligere rådighedsbeløb til renovering af svømmehallen

Den samlede anlægssum er 13,089 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 12. november 2019 en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektledelse og ekstern rådgivning

Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsbevilling på 12,489 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med renoveringen af svømmehallen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021

I 2019 blev der frigivet en anlægsbevilling på 600.000 kroner til de indledende faser i forbindelse med renoveringen, men nu beder forvaltningen politikerne om, at det resterende rådighedsbeløb bliver frigivet.

Det vil dog betyde, at man afviger fra det faseopdelte frigivelsesprincip angivet i anlægsstyringsreglerne. Forvaltningen mener dog, at det er nødvendigt for ikke at forsinke renoveringen yderligere.