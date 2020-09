Videnskaben har endnu ikke fundet gode nok metoder til undersøgelse af skimmelsvampe, siger forsker Birgitte Andersen. Foto: Adobe Foto: burdun - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Der er lang vej endnu: Huller i videnskaben om skimmelsvamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er lang vej endnu: Huller i videnskaben om skimmelsvamp

Nye anvisninger til at undersøge forekomsten af skimmelsvampe i bygninger er netop udgivet. Alligevel er der langt endnu for gode metoder, for der mangler penge og hoveder, fortæller forsker

Det Grønne Område - 24. september 2020 kl. 06:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke så mærkeligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat kæmper med at finde årsagerne til det problematiske indeklima på Toftebæksvej. For videnskaben kæmper ligeledes med metoder, der kan afdække alle de stoffer, som kan skabe problemerne. Det fortæller forsker i Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger på Aalborg Universitet, Birgitte Andersen, til Det Grønne Område.

"At man endnu ikke er kommet problemerne på Toftebæksvej 12 til livs siger mig, at videnskaben har nogle huller med hensyn til skimmelsvampevækst indendørs, og hvordan det påvirker mennesker," siger hun og uddyber:

"Det kunne være mikropartikler og flygtige stoffer. Men jeg kan ikke anvise metoder, som kan påvise dem, for videnskaben mangler stadig gode metoder til at bevise det. Og lægevidenskaben mangler at finde årsagssammenhængen mellem de flygtige stoffer og helbredsgener," siger hun.

Mangler penge Spørger man til, hvordan der kan være disse huller i videnskaben, lyder svaret, at det handler om penge og hoveder.

"Årsagen til manglerne er, at der ikke er mange forskningspenge i det, og ikke særlig mange forskere, der arbejder med det. Det kræver, at der er folk, der har forstand på skimmelsvampe, og læger, der har det som speciale. Og så kræver det forskningspenge. Der er kun et begrænset antal kroner til forskning, både privat og statsligt, og mange af dem er allerede øremærket til personal medicine og nu sikkert masser af coronaforskning. Det er jo ikke, fordi det ikke er vigtigt, vi kommer bare længere nede i rækken, når der skal uddeles midler," siger hun.

Birgitte Andersen understreger dog, at man ved meget mere i dag end for bare 10 år siden. Men den nyeste viden skal også bredes ud.

"Både Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet har været med til at fremme forskningen. Der er sket meget på forskningen, men er det kommet ud til dem, som skal bruge det, for eksempel firmaerne, der tager og analyserer prøverne. Det kan jeg godt tvivle på," siger hun og fortæller, at man i denne måned har opdateret SBi anvisningerne til undersøgelser af skimmelsvampe i bygninger, som sidst blev opdateret i 2003.

"Det nye er, at vi har inkluderet DNA-metoden, så folk ikke skal bruge et mikroskop for at identificere svampe, hvilket kræver ekspertviden. Metodens ulempe er så, at den kun kan identificere 20 ud af de mange hundrede svampe, der findes. Der kan være svampe, som er problematiske, som ikke findes med denne metode. Alle metoder, der er, har fordele og ulemper. Der findes ikke nogen klar metode til, hvordan man løser alle problemer," siger hun.

relaterede artikler

Eksperten er ikke i tvivl: Flyt medarbejderne eller totalrenovér bygningen på Toftebæksvej 23. september 2020 kl. 17:00

Kommune og udlejer kæmper fortsat med at finde årsagen til indeklimaproblemerne 23. september 2020 kl. 15:00