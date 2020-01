Der dufter igen af nybagt brød på Ulrikkenborg Plads

Det sker ofte, at Patrick Bosse i løbet af formiddagen står i forretningen for at få en snak med kunderne. Han kan godt lide de nære relationer, og han kan se, at der siden åbningen er flere og flere kunder, der finder vej til butikken.

”Og de er heldigvis meget glade,” siger han.

Bageriet er hans andet. Han har i forvejen et i Charlottenlund, som han har haft i 11 år. Her manglede de noget kapacitet, og så begyndte han at se sig omkring efter muligheder for at ekspandere. Det var her han stødte på det ledige bageri på Ulrikkenborg Plads.

Siden har forretningen undergået en total forandring, og bageriet har blandt andet fået installeret en stenovn, som bliver brug til bagning af de grove brød.

“Vi er især kendt for vores langtidshævede surdejsbrød, og vores gode wienerbrød, der nok er lidt større end gennemsnittet,” siger Patrick Bosse.

Da han først etablerede sig som selvstændig i 2008 var det en trængt branche med mange lukninger. Konkurrencen fra supermarkedernes og tankstationernes brødudsalg ramte bagerne hårdt.

Men fra starten har det været en klar strategi at konkurrere på kvalitet.

Patricks Bakery er især specialiseret i brød og wienerbrød.

”Det er ikke så meget kage vi har, men lidt".

I forretningen er der plads til, at man kan sidde og spise en sandwich eller få sig en kop kaffe og der er også sat borde frem foran butikken, så man inden længe kan slå sig ned og nyde forårssolen på det hyggelige torv .