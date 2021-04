Cheftræner ?Nisse?, René Christensen, har fået en både stærkere og bredere trup at arbejde med.

Der bliver oprustet i Taarbæk

Optimismen er stor i klubben i Dyrehaven, Taarbæk IF.

Efter en lang pause genoptager Taarbæk IF sæsonen torsdag 15. april, hvor holdet tager imod Brede i Serie 3. Taarbæk ligger nummer to i rækken med 25 point, 8 point efter det suveræne tophold, Hareskov, der er ubesejret i sine 11 kampe. Brede indtager 6. pladsen.

Taarbæk er blevet markant styrket i spillertruppen og har bl.a. vundet to træningskampe 10-0 og 6-0 mod modstandere fra serie 2.

"I alt har vi fået fem nye spillere, og flere er på vej. Så vi nærmer os en trup på 40 mand, og det betyder, at vi også har fået en god bredde på andetholdet. Nu venter vi bare på, at vi igen kan få lov til at åbne omklædningsrum og klublokale i klubhuset, så vi også kan vise, hvor stærke vi er i 3. halvleg", siger cheftræner René Christensen, bedre kendt som Nisse.