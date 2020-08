Artiklen: Den ultimative udfordring for Lyngby-roere

Den ultimative udfordring for Lyngby-roere

Over 120 deltagere - heriblandt roere fra Sydafrika - stillede op, da starten gik til Nordic Open i maraton over 25 km på Maribo-søerne.

Som noget nyt var der samlet start, og det betød, at man de første 100 meter kun kunne se vandkaskader fra roernes pagajer, idet alle ville frem og tage føringen.

Lyngby Kanoklub var repræsenteret af de to U18-roere, Astrid Reinholdt og Philip Knudsen. Philip Knudsen, sølvvinder på samme distance ved VM for ungdom sidste år i Kina, var oppe imod bl.a. den danske verdensmester Mads Brandt Petersen, og Lyngby-roeren sluttede på femtepladsen, men som vinder af U18-klassen.

Astrid Reinholdt forsøgte sig for første gang på maratondistancen, men imponerede alt og alle, også sig selv. Hun var heldig at komme med i en udbrydergruppe fra starten og sluttede som nummer to i den samlede dameklasse. Så mon ikke Astrid Reinholdt vil afprøve sine evner senere på året, hvor der er EM i maraton.