?Det må I sku undskylde?, stod der på den røde sten, der nu er tilbage på Lindegaarden i en noget ramponeret tilstand efter at have været ?lånt? ud i godt en måned.

Den røde sten er tilbage: "Det må I sgu undskylde"

"Det lyder som et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage; en røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage!"

Det blev virkelighed i 1920 og fejres i denne tid landet over.

Også på Lindegaarden er der grund til at fejre en genforening. Ikke så meget den sønderjyske, men en genforening med den røde sten, der i starten af juni måned pludselig forsvandt fra sin plads foran Lindegaarden.

Stenen havde Kulturstedet fået af TV2 LORRY, der sidste sommer, som en anerkendelse af stedets betydning for Kongens Lyngby, anbefalede, at man besøgte stedet.

"Rygtet om stenens mystiske forsvinden er gået fra mund til mund siden da, men i sidste uge spærrede frivillige fra Lindegaardens Venner øjnene op, da de så, at den røde sten igen lå på sin plads," siger formand for Lindegaarden Venner, Jytte Kløve.

Nok lidt af hvert. Men så er det godt at vide, at personen, der fjernede stenen, fortryder. For på stenen var placeret en seddel med følgende ordlyd: