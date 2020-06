Den nye chef klar: Står i spidsen for Nordisk Film Biografer i Lyngby

50-årige Jørn Vestesen er ny biografchef i Nordisk Film Biografer Lyngby, der er genåbnet, efter at corona-krisen tvang alle landets biografer til at lukke ned i midten af marts.

Jørn Vestesen skal stå i spidsen for én af Nordisk Films største biografer, som har gennemgået en omfattende ombygning. Nordisk Film Biografer Lyngby har 11 sale, der nu alle er udstyret med nye lukussæder, hvor fod- og nakkestøtte kan indstilles elektronisk med et tryk på armlænet.

"De nye sale med luksussæder er helt fantastiske og fuldender indtrykket af en topmoderne biograf. Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at lede og udvikle Nordisk Film Biografer Lyngby, der skal være områdets foretrukne med en gæsteoplevelse helt i top," udtaler Jørn Vestesen i en pressemeddelelse.