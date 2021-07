Sognepræst i Lyngby Kirke, Jørgen Demant.

Den bløde magt

Det Grønne Område - 11. juli 2021 kl. 05:30 Af Sognepræst Jørgen Demant Kontakt redaktionen

præsteklumme Sommerens varme og sommerens regn gør os bløde om hjertet. Og forsommeren har været mild og god. Og det er ikke bare naturen, der strømmer over af godhed og mildhed. Det gør menneskene også. To oplevelser viste, at bag om ryggen på os udviser mennesker en stærk magt uden styrke. En svaghedens magt, som bygger os mennesker op, både som individer og som samfund.

For 14 dage siden modtog jeg den sidste vaccine mod covid-19. Det skete i Ballerup. Og ikke bare ved første, men også sidste stik var der fra indgang til udgang på vaccinestedet en aura af venlighed og omsorg. Man blev mødt med et smil og et velkommen, en kop vand på hjørnet, et muntert tjek-ind, en omsorg fra lægen/sygeplejersken med stikket, og den der i 'eftersidningen' blev dårlig fik mindst fire hænders hjælp. Nogen gange kan vores sundhedssystemer virke noget kolde (og kyniske), men her blev kulden og kynismen modsagt. Jeg oplevede et varmt 'system'. Og jeg gik derfra let og varm om hjertet og tænkte: Hvor er jeg taknemmelig over at bo i et Danmark, der både effektivt og omsorgsfuldt tager sig af sine borgere. Med den bløde magt.

Og ikke bare i system-Danmark, men også i fodbold-Danmark så man den bløde magt udfolde sig. Det var da Christian Eriksen midt i UEFA-turneringen faldt om på banen med et hjertestop og var på dødens kant. Fodboldkammeraterne slog kreds om ham, dækkede over ham, og der blev bedt en bøn - himlen i fodboldsålerne. Og publikum - I Fælledparken og derhjemme - bakkede op. Midt i konkurrencen om at vinde, blev der et helle af omsorg og barmhjertighed mod et menneske, der falder. Enhver kan spejle sig i faldet og ved, hvad det så handler om.

Vi kan sagtens finde spalteplads til fortællingen om galskaben i verden. At verden er besat af købmandsregnskab, klogskabsregler og konkurrencementalitet. Men ind imellem oplever vi, at en ubetinget stemme lyder, og vi ved, at vi simpelt hen ikke kan lade være med at gøre det, som holder liv og velfærd oppe. En stemme som kalder både enkeltmennesket og samfundet frem til vise kærligheden, storsindet og venligheden.

Godt at sommeren er over os. Den bløde magt folder sig ud. Må sommeren vare længe.