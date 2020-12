Se billedserie ?Da vi planlagde udstillingen, var vi ikke opmærksomme på, at Louisiana også havde en udstilling med surrealister. Det er ikke for at efterabe, men interessant at vi kunne følge op med surrealistisk samtidskunst,? siger billedkunstneren Hakån Nyström og formand for Lyngby Kunstforening Lis Langvad, der sidder foran et par af Håkan Nyströms værker. Foto: Pernille Borenhoff

Den Vågne Drøm på Sophienholm: 'Kunst er meget mere end det, man ser'

Mysteriet er sjælens bolig, siger Håkan Nyström, udstiller og tovholder på udstillingen Den Vågne Drøm på Sophienholm, der kan ses på Sophienholm til den 10. januar fra kl. 11-20.

Af Pernille Borenhoff

Billedkunstneren Håkon Nyström beskriver sig selv som en metafysisk maler. Og at være optaget af det metafysiske og udtrykke stemninger - ofte via symboler - i sin kunst karakteriserer ikke blot ham, men også de 11 andre kunstnere, der under titlen 'Den Vågne Drøm' frem til den 10. januar udstiller på Sophienholm.

Håkan Nyström har tidligere vist sine malerier på Sophienholm, og det var ham, der for næsten to år siden kontaktede Lis Langvad, der er formand for Lyngby Kunstforening for at høre, om det ikke kunne være en god ide at lave en udstilling, der viste surrealistisk, metafysisk samtidskunst.

"Vi var rigtig glade for hans henvendelse og syntes, at kunstnerne passede fint til kunstforeningens vinterudstilling i år," siger Lis Langvad og understreger, at hun er ualmindeligt glad og stolt over den udstilling, der er kommet ud af samarbejdet.

Det er Håkan Nyström, der har kurateret udstillingen og udvalgt hvilket kunstnere, der skulle repræsenteres under paraplyen; samtidssurrealister.

Surrealisme er en holdning En stor del af kunstnerne har i flere år udstillet deres værker blandt andet på gruppeudstilinger på Charlottenborg. Seks af de udstillende kunstner er en del af Kunstnergruppen Cirrus, der er bundet samme af dels et venskab og dels af et fælles kunstnerisk grundsyn. Nemlig en fascination af det irrationelle i kunsten.

"Vi har en eksistentiel forståelse for, at kunst ikke kun er noget ydre sanset som gengives, men at kunst primært udspringer fra en indre, ukendt inspirationskilde i det ubevidste," siger Håkan Nyström.

Til trods for deres fælles grundholdning til surrealismen er deres kunstneriske udtryk meget forskellige.

Nogle maler i olie. Andre i akvarel, mens andre udtrykker sig i skulpturer eller collager.

Nogle forholder sig kritisk til samtiden og er optagede af fx. miljø eller sociale forskelle, mens andre af kunstnerne er mere optaget af det indre univers.

Louisiana har netop haft en udstilling med kvindelige surrealister, og ifølge Håkan Nyström har man de seneste tre-fire år oplevet en stor interesse for surrealister. Både de tidlige fra 1920'erne og dem, som han tilhører; samtidssurrealisterne.

"Jeg oplever en vilje til at gå ind i det indre liv og forholde sig til sig selv i verdenen. Vi har alle en holdning, og hvis man fokuserer på det indre liv, udvikler man empati," siger han.

Ifølge ham opstår kunsten først i mødet med beskueren.

"Jeg kan jo godt stå og lave et maleri, som ingen ser. Det er først, når jeg viser det for andre, at det bliver interessant. Den enkelte beskuer opfatter værkerne forskelligt, og det er dét, der er det interessante," siger han.

Surrealismen opstor som en tænkemåde omkring 1900-tallet, og de første surrealister var inspirerede af både Karl Marx, Jung og Freud.

Nutiden surrealister har ikke noget fælles udgangspunkt, men de er alle optaget, at der er en verden, der byder på mere, end hvad man udmiddelbart ser.

"Surrealiseme er ikke en stil. Det er en holdning," siger Håkan Nyström.

Udstillingen Den Vågne Drøm er arrangeret af Lyngby Kunstforening og har modtaget økonomisk støtte fra Knud Højgaards Fond og Danske Bank i Lyngbys Fond.

Fakta Hvad: "Den Vågne Drøm - surrealistisk, metafysisk samtidskunst"

Hvem: Håkan Nyström, Gerd Brasque, Martin Burridge, Ronald Burns, Børge Christiansen, Poul Janus Ipsen, Aleksander Kosmala, Carsten Krogstrup, Thor Lindeneg, Erik Mortensen, Bente Olesen Nyström og Roland Schneidereit.

Hvor: Sophienholm

Hvornår: Til 10. januar 2021, kl. 11-20.