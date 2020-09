Se billedserie Hensigten bag bamsedemonstrationen var at lede de lokale politikeres opmærksomhed hen på normeringerne. Politikerne forhandler lige nu om budgettet.

Demonstration: Bamser for bedre normeringer

Næsten 1.200 bamser havde foreningen Bedre Børneliv indsamlet op til lørdagens demonstration i Lyngby.

Det Grønne Område - 16. september 2020 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

6. april sidste år var Lyngbys rådhusplads fyldt til bristepunktet med forældre og børn. De demonstrerede for minimumsnormeringer - og nåede at vække genlyd både lokalt og nationalt. Så meget, at minimumsnormering er en fast del af den politiske dagsorden. I lørdags skulle der så følges op med en ny demonstration. Uden levende mennesker. For corona har gjort det svært, nærmest umuligt, at samles mange mennesker.

Derfor samlede foreningen bamser ind i stedet. Og placerede dem side om side på Lyngby Torv, som den lokale rådhusplads hedder. 1.184 bamser blev der samlet ind.

"Nu, hvor budgetforhandlingerne er i gang, vil vi gøre vores lokalpolitikere opmærksomme på de 0-6-årige. De har ikke selv en stemme og har brug for, at deres dagligdag prioriteres. Vi som forældre oplever en hverdag, hvor der ikke er hænder nok - der er brug for minimumsnormeringer i børnehøjde og tidssvarende fysiske rammer. Derudover håber vi også, at kommunen vil følge efter Fredensborg Kommune som har udarbejdet en "Omsættertabel", der viser den nuværende reelle normering i kommunens dagtilbud," siger formanden for Bedre Børneliv Lyngby-Taarbæk, Katrine Olsen.

Ved bamsedemonstrationen fik bamserne selskab af spillemanden Lars, som sang et par af Bamses sange.

Bamsedemonstrationen kunne følges på behørig afstand hjemme fra stuerne i Facebookgruppen Bedre Børneliv Lyngby Taarbæk.

Efter demonstrationen fik de mange bamser, som har vakt glæde hos mange af kommunens børn, et nyt hjem. Bamserne er doneret til Mødrehjælpen og til velgørenhedsorganisationen Støtte til Børn på flugt.

"Det er helt fantastisk, at forældre igen står sammen på tværs af kommunen. Vi gjorde det i efteråret 2019 da vi delte roser ud til voksne i kommunens dagtilbud som en tak for deres fantastiske arbejde. Nu har vi igen vist sammenhold. Det luner, og jeg er enormt stolt over, at så mange har bakket op," siger Katrine Olsen.