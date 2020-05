Delte mere end 500 buketter ud til de ældre på plejecentrene

"Vi arbejdede alle sammen over i går, for at blive færdige," lyder det inde fra Blomster Shoppen på Virum Torv.

Første stop er Lystoftebakken på Caroline Amalievej. Her bliver blomsterbuddet modtaget af en glad centerleder Tine Bau Jørgensen og to aktivitetsmedarbejdere. De 61 beboere kan se frem til at få hver deres buket. Og så er der sørme også lidt ekstra, så mange af personalet også kan få en buket som tak for indsatsen.