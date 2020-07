Se billedserie Jørgen Damsbo Andersen drømte som barn om sin egen hest. Prisen for sin egen hest er store, så nu tilbyder han interesserede at købe andele i en hest. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Deleøkonomien er nået til galopsporten

Jørgen Damsbo Andersen drømte som barn om at få en hest. I voksenlivet er ønsket delvist indfriet, og nu giver han andre muligheden for også at købe sig ind

Det Grønne Område - 24. juli 2020 kl. 18:31 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man ikke råd til en hel hest, kan man nu købe sig en andel i én. Det sørger Jørgen Damsbo Andersens firma, Casa Colina Racing, for.

Siden barnsben har han haft interesse for hestesporten. Han red selv meget som skoledreng og frem til teenageårene, ligesom han var i erhvervspraktik som travtræner. Og interessen har han givet videre til sine to døtre, og hele familien kan den dag i dag på en ferie også finde på at leje heste.

Øverst på Jørgen Damsbo Andersens konfirmationsliste var ønsket om en hest.

"Men det blev aldrig aktuelt. Og at eje en hest er en voldsom stor investering, så det har aldrig været planen at købe en hest hverken til mig eller til mine piger," fortæller han.

Alternativet blev i stedet at købe 10 andele i en hest med 300 dele.

"Men jeg ville gerne have en tættere kontakt med hesten og være en større del af det," siger han.

Non-profit Et vennepar, der ejer heste, gjorde ham klogere på prisen for at købe en galophest til konkurrence og den efterfølgende drift.

"Jeg begyndte at tænke, hvor mange man skal være. Hvis jeg maksimalt vil give 50.000 kroner om året, så skal man være fem. Og så fandt jeg fire andre," siger han og fortæller, at han så et potentiale til at købe flere heste.

"Derfor stiftede jeg Casa Colina Racing. Det skal være non-profit, og jeg viser, hvor meget jeg vil det ved at købe en andel i hver hest, vi har. Og den andel køber jeg på lige fod med de andre," siger han og understreger, at man hvert år højst vil købe tre tre heste.

"Det skal ikke være mere, for det er ikke en industri. Hvis interessen er større end det, kommer man på venteliste," fortæller han.

Prisen En hest kan typisk være aktiv løbshest i tre år, og vil man købe en andel på 10 procent, koster det 70-80.000 kroner i alt for de tre år.

"Det er absolut worst case scenario, hvor man slet ikke vinder løb. Men det er sandsynligt, at man vinder præmier. Det er dog samtidig vigtigt at påpege, at man ikke skal forvente en positiv indtjening. Man skal gøre det for oplevelserne på banen. Men udgifterne kan nok bringes ned på 30.000 kroner i alt," siger han.

Hesten koster omkring 100-250.000 kroner. Driftsudgifter, såsom registrering til løb og stald, ligger på 150-200.000 kroner om året.

"Jeg plejer at sige, at en fornuftig hest koster ligeså meget som at spille golf. Og i golf kan de fleste ikke vinde præmier," siger han.

Kan hjælpe på interessen Jørgen Damsbo Andersen ser også investeringen som en mulighed for familier på tværs af generationer har et projekt, som de kan være fælles om.

"Der er nogle, der oplever, at ejerskabet bidrager til familiesammenholdet. Farmor har en andel i en hest, så man nyder løbene sammen og har en tradition for, at om lørdagen tager man på galopbanen," siger han.

Og med en andel i en hest kan interessen for galopsporten måske også stige, håber Jørgen Damsbo Andersen.

"Der er god interesse for at ville købe andele i en hest, men det er klart, at sporten også gerne skulle bredes mere ud. Galopsporten har været lukket om sig selv, og det er jo ikke store reportager fra weekendens galopløb, der fylder på sportssiderne. Jeg ser meget gerne, at flere melder sig under fanerne," siger han.

Fascinationen Selv om den lille dreng, der drømte om at få sine egen hest, er blevet voksen, fascineres han stadigvæk af hestene og sporten.

"Det fascinerende er selve dyret. Oplevelsen af den og dens humør. Se den blive trænet, hvor hurtigt den kan udvikle sig, livet omkring hesten og at være en del af et miljø, som de fleste ikke færdes i," siger han og fortsætter:

"Man skal have lidt luft i økonomien, men galopsporten er nu tilgængelig, uden at man er millionær. Men det er næppe i en børnefamilies første år, at det kan lade sig gøre," siger han.

Når man køber andel i en hest, går der typisk 8-10 måneder, før den er klar til løb. Og dette års auktioner foregår i september.

"Der er stadig ledige andele, men man skal ikke vente for længe. Så hvis man vil være med, skal man henvende sig inden for den næste måneds tid," siger Jørgen Damsbo Andersen.

På casacolinaracing.dk kan man læse mere.

Og lørdag kan man snuse til stemningen ved galopløb. På Klampenborg Galopbane er der fra klokken 16 løbet Produce Stakes. Adgangen er dog begrænset pga. corona.