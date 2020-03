Deleøkonomi i coronaens tid: Simon kører folks affald på genbrugsstationerne

erhverv Dagen efter udmeldingen om, at private borgere ikke længere måtte køre affald til genbrugsstationerne, fik Simon Christiansen, der er indehaver af virksomheden '46 grader nord - have & anlæg' , en oplevelse, der gav ham en rigtig god ide.

"Vi har mange ældre kunder, og vi vil ikke være en smittekæde. Så vi aftaler med kunderne, at de skal holde sig inde, når vi kommer. Og vi laver alle aftaler over telefonen," siger han og tilføjer, at det er ganske uvant for ham og hans kollegaer.