Nedlukning, restriktioner. Ingen juletræstænding. Ingen julemarch. Men det blev alligevel jul. Det var kommunens store juletræ et markant symbol på.

December '20 - tilbageblik: Og så blev det alligevel jul

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i december 2020

Det Grønne Område - 12. januar 2021 kl. 18:25 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det lignede en julegave af de store, de gode og de rigtig positive, da det kom frem, at et salg af den gamle knivfabrik i Raadvad så ud til at ende lykkeligt for beboerne, håndværkerne og kunsthåndværkerne.

Et salg til beboerne stod nemlig øverst på ønskesedlen ikke kun hos beboerne selv, men også hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Naturstyrelsen og statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme.

Det betød også, at det betingede salg til SAP9 Group gik i vasken. Salget var betinget af, at erhvervs- og boligdelen kunne udstykkes, og det forhindrede Lyngby-Taarbæk Kommune. Og så døde dét salg.

Til gengæld forventer man, at et salg til beboerne vil kunne gennemføres i foråret 2021.

Letbanen 2020 blev et år, hvor især historierne om de - for borgere og erhvervsliv - besværlige letbanearbejder fyldte meget.

Derfor kom viceborgmester og medlem af letbaneselskabets bestyrelse, Simon Pihl Sørensen, på banen med en opsummering af, hvorfor letbanen set med hans øjne er en rigtig god idé:

"Hovedstadens Letbane vil ikke alene være et væsentligt løft for mobiliteten i Storkøbenhavn - den vil også skabe grobund for en masse byudvikling langs Ring 3. Hele området langs Ring 3 vil blive mere attraktivt for både virksomheder og borgere, og jeg tror, at alle kommunerne bag Hovedstadens Letbane vil mærke et løft, når letbanen åbner," sagde han.

Nedlukning 2.0 Og da julehandelen ellers var ved at komme godt i gang efter en noget (corona-)stille åbning, så lukkede hovedstadsområdet ned. Smittetallene var blevet for høje.

Storcentre, stormagasiner, barer, restauranter, forlystelsesparker, skoler - alle lukkede de ned nogle få uger før juleaften.

Hjemmeplejen Socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) bød en måned tidligere op til dans om forholdene på ældreområdet. En dans, der foregik for lukkede døre, og det var kun de politiske partier, som var inviteret.

Men ud i det åbne kom de første tilsynsrapporter fra uanmeldte besøg i hjemmeplejen. Og disse rapporter var ikke hyggelæsning.

Medicinhåndteringen i den kommunale hjemmepleje var under al kritik, og borgertilfredsheden var nærmest på nulpunktet, viste tilsynsrapporterne.

Selv om dansen om ældreområdet kun var for de indviede, kunne Bodil Kornbek dog over for offentligheden konstatere, at tilsynsrapporterne viste, at der er "bekymrende udfordringer" på ældreområdet.

Seniorrådet kaldte rapporterne "en rædselshistorie", og i rådet var man ikke kun undrende - men dybt utilfredse - over, at revisionsfirmaet BDO, som havde foretaget de uanmeldte besøg og skrevet tilsynsrapporterne, kaldte den kommunale hjemmepleje for "tilfredsstillende".

Ældre Sagen fulgte trop og henstillede til, at politikere og embedsværk fulgte op på tilsynsrapporterne for hjemmeplejen.

Vejsagen Og mens samfundet nærmest lukkede mere og mere ned, kom der en åbning i vejsagen - sagen om snerydning og vedligeholdelse af de private fællesveje.

Sagen har kørt siden 2012 og har handlet om, at kommunen uden lovhjemmel har stået for snerydning og vedligeholdelse på de private fællesveje.

Den kommunale snerydning og vedligeholdelse af disse veje blev bremset for et par år siden og efterlod grundejerne med masser af bøvl og besvær.

Men nu så der ud til at komme en ende på bøvlet og besværet. Regeringen fremlagde nemlig et lovforslag, som skulle lovliggøre, at kommunen fra 1. juni kan stå for i hvert fald snerydningen af de private fællesveje.

Borgerrådgiver Hvis man ikke på forhånd har kendskab til regler og lovjungle inden for det kommunale område, kan det være yderst svært at manøvrere, hvis man er i kontakt med systemet.

Fra 2012 til 2016 havde Lyngby-Taarbæk Kommune en borgerrådgiver, der som en slags ombudsmand skulle hjælpe borgerne sikkert gennem det kommunale system.

Borgerrådgiveren blev sparet væk. Og det var forkert, mener man hos SF, der i december foreslog, at der igen skal ansættes en borgerrådgiver.

På årets finanslov er der netop afsat penge til medfinansiering af kommunale borgerrådgivere.

Dét tilbud benyttede politikerne i Lyngby-Taarbæk sig dog ikke af, da de i oktober - i enighed - vedtog næste års budget.

Julegave I ugen op til jul kunne vi fortælle, at kommunen havde modtaget en stor julegave. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond gav nemlig næsten fem mio. kroner til udvalgte vedligeholdelsesarbejder på Fortunfortet.

Og det betød, at den lokale kulturarv ville få et pænt nøk opad.

Det vil optimismen forhåbentlig også - når først vi kommer ind i 2021. Det var i hvert fald, hvad borgmester Sofia Osmani signalerede i sin nytårsudtalelse til Det Grønne Områdes læsere.

I årets sidste udgave af avisen skrev hun blandt andet:

"Til trods for et vanskeligt 2020 og en hård start på 2021, går jeg alt i alt nytåret i møde med optimisme. Og jeg håber, at også I derude kan finde optimismen frem. Sammen kan vi gøre 2021 til et godt og spændende år og Lyngby-Taarbæk til en endnu bedre kommune at bo i."

Den lader vi stå et øjeblik...

