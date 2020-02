Debataften i Virum om udligningen: Bødskov diskuterer med Osmani og Jarlov

Regeringens udligningsreform kommer til at ramme borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Men hvor hårdt? Og hvorfor skal lige Lyngby-Taarbæk sende flere penge ud over kommunegrænsen til andre kommuner? Det er spørgsmål, som vil blive besvaret i løbet af aftenen.

"Jeg er glad for, at skatteministeren har taget imod vores invitation. Jeg mener, at regeringen er gået langt over stregen, når den vil sende endnu flere penge ud af Lyngby-Taarbæk. Der bliver i forvejen sendt mange penge ud af Lyngby-Taarbæk, og regeringens udspil virker desværre designet til at tage penge fra borgerlige kommuner og give dem til de socialdemokratiske," siger Rasmus Jarlov.