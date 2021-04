Debat - viceborgmesteren: Stop med at vildlede om Lyngby Stadion

Det er vigtigt med debat og det er vigtigt med borgerindflydelse. Men de gavner ingen af delene at vildlede om Lyngby Stadion. Der bliver ikke et kæmpe stadion, der bliver ingen larmende koncerter. Der bliver ikke mere trafik, end den lokalplan, der ligger i dag, giver mulighed for.Her er fakta om det nye stadion, jeg ser det, og som er drøftet også offentligt.

o Ingen spredning af byggeri, som for eksempel det i lokalplanen i dag giver mulighed for

o Vi skal ikke selv investere 70 mio. kroner for at honorere krav til stadion på superliganiveau.

Og, ja, som giver boldklubben mulighed for at overleve. Er det så skidt? Det synes jeg faktisk ikke. Vi kommer af med et smertensbarn, og kommunens borgere får fortsat mulighed for at opleve fodbold på topniveau - og ikke mindst den helt særlige Lyngby ånd. I en verden, hvor alt er til salg til alle uden hjerte for sport, er det noget, vi skal værne om.