Foto: Lars Schmidt

Debat - nabo: Lyngby Boldklub fortjener et nyt stadion - uden boliger

Det Grønne Område - 28. april 2021 kl. 15:30 Af Ole Klifoth, Borgevej 7, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Der er en del polemik om stadion i øjeblikket. Og en del misforståelser.

Først og fremmest: Som beboer tæt på stadion kan jeg sige på manges vegne: Vi har intet imod et opdateret stadion, der ovenikøbet bliver mindre end det eksisterende, ifølge Andreas Byders oplysninger.

Intet.

Vi er derimod modstandere af at indbygge boliger i et stadion, der ifølge de informationer, vi har, bliver mere end 15 meter højt og i fem etager. Et voldsomt byggeri.

Vi er heller ikke glade for en 15 meter høj betonmur mod nord. De mennesker, der bor op til stadion, kan ikke lide sådan en krabat.

Vi er heller ikke glade for mere trafikfortætning, når trafikken i forvejen er belastende. Og vi kan ikke se, hvor der skal parkeres. Når der er fodboldkampe, savnes der parkeringspladser. Bilerne fra yderligere 300 boliger er der ikke plads til også.

Nu kan man jo håbe, at det bare er rygter, når der tales om et temmelig stort byggeri (inklusive boligerne). Men erfaringerne fra andre nye byggerier i Lyngby skræmmer.

Efter min mening er byggeriet på Politigrunden grimt og bygget alt for højt og for tæt på fortovet. Man har udnyttet hver eneste millimeter. Det samme gælder byggeriet på Andersen og Martini-grunden. Og her kunne man jo, hvis man havde haft en dygtig stadsarkitekt ansat, have undgået, at entreen til byen blev skæmmet af så massivt et byggeri.

Jeg er ikke den eneste, der synes, at det er gået for vidt med byggeriet. Vi er rigtig mange.

Jeg håber, at Andreas Byder har ret i, at en stadionopdatering betyder et mindre og lavere stadion. Og jeg håber, at det kan lade sig gøre at finansiere det på anden vis end med meget dyre studieboliger, som vi i øvrigt har nok af for tiden. Sådan, så vi slipper for at få en fin del af vores grønne område ødelagt. Eller endnu værre, at det bliver solgt til en udenlandsk investor, sådan som det mere end antydes i Ekstra Bladet 4 april.

Måske kunne Lyngby-Taarbæk Kommune opdatere stadion til Lyngby Boldklub, sådan som Andreas Byder foreslår som alternativ.

Jeg synes, det er en god idé.

Prisen på en opdatering har i de sidste år svinget mellem 5 mio. kroner og 50 mio. kroner. Det nye beløb på 100 mio. kroner har jeg ikke hørt før.

Jeg synes godt, at vi kan ofre 50 mio. kroner/1.000 kroner pr. borger i kommunen til et nyt stadion. Det må kommunen kunne få bragt i stand.